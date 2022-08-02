【消費券】周日起於OK便利店領取第二階段消費券　即獲贈20元OK現金券

▲ （OK便利店提供圖片）

周日（8月7日）起派發新一期消費券，由2022年8月7日起至8月13日期間，凡首次於OK便利店以八達通成功領取2022年第二階段首期$2000消費券，即可額外獲贈總值20元的OK現金券。

▲ （OK便利店提供圖片）

另外，OK STAMP IT 會員更享獨家禮品卡優惠，於2022年8月7至9日期間購買指定禮品卡，包括：App Store & iTunes，Google Play 及Steam) 滿1000元或以上，即送30元OK便利店現金券。購買禮品卡亦接受消費券付款，OK STAMP IT 會員領取消費券後，同時可享購禮品卡優惠，雙重優惠抵上抵，即可得高達50元現金券。禮品卡優惠名額只限首3000位。數量有限，送完即止。

消費券推廣詳情：

當OK齊齊印會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張$5電子現金券自動存入會員的OK齊齊印app戶口內。

當非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張$5現金券於收據上。

每張八達通只限換取一次。

現金券必須於2022年9月6日前，淨消費滿$20時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

推廣日期: 2022年8月7日早上7時至8月13日

最新熱門影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩