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【星光路上】事業屢陷低潮音樂情人靚聲曾遭嫌棄　鄭子誠親揭《真情》子浩黑化真相

娛樂 12:35 2022/08/02

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憑藉靚聲被封為「音樂情人」的鄭子誠，早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享入行多年來的苦與樂，節目於昨晚（1日）播出。

現年59歲的子誠在加拿大讀大學期間修讀設計系，他坦言從沒有想過做幕前：「人生際遇好奇怪，其實冇諗過做幕前或者用把聲去做任何嘢，我細個好怕醜，唔會喺陌生人面前講嘢！」

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年輕時喜歡聽歌的子誠，當時進入當地一間華人電台工作，從而發現做DJ興趣。之後子誠決定回流香港發展事業，在導演張之亮介紹下入了港台，初期並不順利，其靚聲竟不獲認可，令子誠大受打擊：「試過做朝早節目，老細話我講嘢節奏慢到令人想熄機，無耐之後就被人調咗去做通宵，愈夜愈啱我！」

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之後子誠與太太劉倩怡合作節目結緣，子誠笑言與太太性格南轅北轍：「當初都冇諗過去認識佢，佢性格好快同果斷，我就比較慢同優柔寡斷。」

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後來隨着電台節目被縮減時間，事業再陷低潮的子誠決定另覓出路，並透過太太劉倩怡搭路入了TVB。與太太經歷過無數風雨的子誠，受訪時難得突破怕醜底線，借歌神張學友《有個人》歌詞公開冧妻：「到公園中散步年紀，有結伴人是你。」相當浪漫。

被指眉宇間有奸氣：從未認過自己係咁樣

對主持工作有興趣的子誠先是獲邀加入《城市追擊》團隊，他笑言：「我以為有機會坐廠，好似智叔（廖啟智）、Do姐（鄭裕玲）咁，梗係𦧲飯應！點知嗰時要追訪全城熱爆嘅祥哥爭產事件，冇乜返過清水灣，日日喺灣仔開工！」

未幾子誠便跳出「永祥大廈」，獲監製徐遇安睇中演出劇集《真情》李子浩一角。子浩原本是積極向上的有為青年，但因監製認為他不可能比飾演阿海的黃智賢更好人，故決定將子浩黑化，子誠說：「監製話我眉宇間帶點奸氣，我從未諗過自己係咁樣。」

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《真情》取得的成功，令子誠不介意飾演奸角，只是鄭媽媽需要時間適應，他說：「阿媽話唔忍心見到個仔拋妻棄子又姦淫擄掠。」

後來隨着子誠演技獲認可被譽為「完美奸人」，鄭媽媽態度終有轉變。子誠另外還感謝監製陳維冠（Joe）的提攜：「阿Joe喺《四個女仔三個BAR》入面畀到一個幾好嘅角色我，可以帶番我啲幽默感出嚟，唔係淨係做衰人或者好人。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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