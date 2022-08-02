【幼稚園畢業】嫌棄小朋友畢業禮物收3粒糖　港媽反讚自己送練習家長大愛

▲ 有港媽嫌棄小朋友畢業禮物收3粒糖。

不知從何時開始，「散水餅文化」滲入校園，小朋友幼稚園畢業時，不少家長都會準備小禮物送同學老師表達心意。有網民分享其他家長的奇怪想法，將送禮心意扭曲變成比較，嫌棄其他家長準備的糖果禮物，大讚自己送格仔寫字練習紙……

嫌棄畢業禮物是糖果

日前有名化名「其中一位淘媽媽」讀者向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，標題為「咩都要比較」，投稿網民指出在某個媽媽群組，一眾家長討論小朋友結業禮物，有家長就嫌棄其他家長的禮物寒酸，該家長收到禮物很多時是包裝靚的食物包，她指一打開發現原來只不過是超級市場有售的餅乾糖果，大失所望大彈「花時間去包裝得咁靚，但入面只有3粒糖」。

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而該家長發表己見，認為不應該送糖果，像她所準備的禮物就最好。她為孩子準備送同學的畢業禮物竟然是「格仔寫字練習紙」，更說任何家長收到都一定很開心。

另一方面，有家長客觀覺得結業小禮物是心意，不用斤斤計較。小朋友世界沒有大人那麼勢利，有禮物收就高興，不必要灌輸小朋友物質化。

批評送練習紙大錯

有關帖文引起家長網民熱議，大部分網民批評嫌他人寒酸的港媽是怪獸家長，送練習紙做法大錯，「小朋友收到3粒糖應該開心過收到格仔練習紙」、「禮物係要做練習，收到應該想喊」，著她要將心比己，想想自己生日卻收到老公送清潔劑、手套的感受，反諷「下次母親節送叠碗布過佢先，幾實用呀」。

另外有家長網民分享自己或朋友的經歷，指出仔女收過不知名的零食會掉丟，像曾收到兩三粒陳皮梅及一兩包簡體字零食而掉了。「我女都試過收到簡體字大陸食物，佢都問過我可唔可以食，我同佢講呢樣嘢好多化學嘢同色素，所以攞嚟睇吓就好，唔食」，家長們不介意收糖果，只是不想收到淘寶的零食，如真的收到會默默地丟掉。

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登

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責任編輯︰顏紫燕