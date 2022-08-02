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【有個閨密叫祖藍】蔡少芬爆與丈夫甜蜜點滴　張晉一行為成功收服Ada

娛樂 13:02 2022/08/02

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蔡少芬在《有個閨密叫祖藍》分享與張晉甜蜜點滴，大放閃光彈。

綜藝節目《有個閨密叫祖藍》前日（7月31日）首映，首集為大家打響頭炮的，是與王祖藍相識超過16載的蔡少芬（Ada），祖藍除要接受「閨密快問快答」測試，還要孖老友應付製作組事先準備的閨密任務。

由於「閨密任務」老是失驚無神常出現，Ada忍不住慨嘆「點解上個節目都咁忙」。

【有個閨密叫祖藍】因與王祖藍翹手激嬲張晉　蔡少芬嬲爆：你欠我一世

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快人快語的Ada在節目中大談與張晉相處之道，例如會細心聆聽對方想法，又會為大家情緒設定「紅綠燈」，好讓雙方能在最適合的時候理性討論問題。

「撒嬌妻」Ada亦有乘機投訴老公是不懂表達愛的「直男」，透露曾因老公不解溫柔的說了「老夫老妻」4個字，以致二人關係鬧僵。

Ada稱：「嗰晚我同朱茵佢哋講番以前拍拖幾開心，跟住返到房叫老公錫一啖，佢就話：『都老夫老妻啦！』跟住我就靜咗，我一路落妝一路喊。咁佢知我唔開心就問咩事，嗰一刻我就話我好傷心，我哋只係得嗰4、5年，如果已經係老夫老妻，咁我哋以後係乜嘢？我話我接受唔到，跟住佢就攬住我講Sorry。第二朝佢就無啦啦又拖我隻手、又錫我，我忍唔住問我老公：『點解我咁快樂嘅？』佢就話：『係呀老婆！我都覺得係呀！』」相當甜蜜。

蔡少芬與王祖藍相識超過16載。

治好「分手病」

蔡少芬又憶述當年張晉憑電影《一代宗師》榮獲金像獎最佳男配角一刻，她在台下遭張家輝取笑「嘩！乜你喊成咁！」之餘，原來入場前既驚且喜的Ada與張晉在紅地氈上亦有甜蜜小插曲：「我老公話：『老婆我哋好好享受，唔知有幾多次可以咁做』，所以我哋行（紅地氈）嗰時係跳住行㗎。」

自言與老公「硬碰硬」的Ada，坦認拍拖時因思想較負面、每次吵架都會講分手，直到張晉有次出「殺手鐧」成功治好Ada的「分手病」：「佢話你再講多一次，我就送你走。隔咗幾日我哋又嗌交，我又話要走，佢就幫我執行李送我走。跟住我心諗尋日仲係拖住手，今日佢企喺前面拖住個喼。然後我啲眼淚就一路流，張晉呢個時候就擰過嚟問我：『以後仲敢唔敢』，好Man㗎佢，我就話『我唔敢喇』。」

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逼張晉公開示愛

節目尾聲，大唔透的祖藍將原本的「閨密任務」變成「小學雞」級別挑戰，就是與Ada分別以文字及語音找張晉，看他先回哪一個。

結果張晉秒回祖藍後再視像Ada，慘敗的Ada只能「扮嬲」猛問老公「點解」。

未知是否為挽回面子，Ada要求張晉在祖藍及觀眾面前說「我愛你」，令「直男」張晉好掙扎、但最後仍靦腆道出：「我愛你呀，我唔愛你唔會同你一齊啦！」

除與老公隔空耍花槍，身為兩女一子之母的Ada還會在加長版中暢談如何向僅兩歲多的兒子說教，以及張晉不為人知的慳錢面。

事緣Ada與張晉一起看婚姻輔導，輔導員笑指張晉不像Ada說般寡言，反而像「開籠雀」說足一小時，Ada爆張晉事後笑言：「畀咗錢吖嘛。」另Ada又一人分飾「囡囡」與「媽咪」示範平時遭囡囡們管教場面，又謂曾在被訓話期間遭張晉無情「踩多腳」，內容相當爆笑。

撰文 : TOPick柴犬出動

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