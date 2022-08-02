【夏日消暑】酷熱天氣易缺水中暑　營養師推薦10大高含水量解暑瓜果

▲ 酷熱天氣易缺水中暑，營養師推薦10大高含水量解暑瓜果。

酷熱天氣持續，容易使水分蒸發，市民常熱到身體缺水，導致口乾舌燥、皮膚乾癢。台灣營養師高敏敏在Facebook及IG個人專頁發佈貼文，推薦10大消暑解熱、高含水量的瓜果，能補水之餘，還為身體降溫，體感溫度可下降5°C！

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10大高含水量的食物（每100g水份%）

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內容獲「營養師 高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛