【夏日消暑】酷熱天氣易缺水中暑 營養師推薦10大高含水量解暑瓜果 保健美顏 12:47 2022/08/02 分享： 分享： 熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位 ▲ 酷熱天氣易缺水中暑，營養師推薦10大高含水量解暑瓜果。 酷熱天氣持續，容易使水分蒸發，市民常熱到身體缺水，導致口乾舌燥、皮膚乾癢。台灣營養師高敏敏在Facebook及IG個人專頁發佈貼文，推薦10大消暑解熱、高含水量的瓜果，能補水之餘，還為身體降溫，體感溫度可下降5°C！ 最新影片： 10大高含水量的食物（每100g水份%） ▼點擊圖片放大 +13 +12 內容獲「營養師 高敏敏」授權轉載。 緊貼Mirror演唱會舞台事故發展： https://www.hket.com/page/408 HKET App 文章列表｜ HKET經濟日報 責任編輯：張沛 相關文章 【補水蔬果】夏天天氣炎熱易缺水 營養師推薦6大消暑補水蔬果 15:33 2022/05/08 【補水蔬果】夏天天氣炎熱易缺水 營養師推薦6大消暑補水蔬果 【美白補水】曬太陽後頭暈頭痛口乾 中醫推介湯水消暑美白補水【附做法】 13:20 2020/08/18 【美白補水】曬太陽後頭暈頭痛口乾 中醫推介湯水消暑美白補水【附做法】 【補水時間】運動前後補水黃金時間 醫生：喝錯反而會脫水 12:35 2022/04/28 【補水時間】運動前後補水黃金時間 醫生：喝錯反而會脫水 你可能感興趣 【補水蔬果】夏天天氣炎熱易缺水 營養師推薦6大消暑補水蔬果 15:33 2022/05/08 【補水蔬果】夏天天氣炎熱易缺水 營養師推薦6大消暑補水蔬果 【美白補水】曬太陽後頭暈頭痛口乾 中醫推介湯水消暑美白補水【附做法】 13:20 2020/08/18 【美白補水】曬太陽後頭暈頭痛口乾 中醫推介湯水消暑美白補水【附做法】 【補水時間】運動前後補水黃金時間 醫生：喝錯反而會脫水 12:35 2022/04/28 【補水時間】運動前後補水黃金時間 醫生：喝錯反而會脫水 中暑 酷熱天氣 天氣 營養師 台灣 Facebook Mirror 演唱會