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【夏日消暑】酷熱天氣易缺水中暑　營養師推薦10大高含水量解暑瓜果

保健美顏 12:47 2022/08/02

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

酷熱天氣易缺水中暑，營養師推薦10大高含水量解暑瓜果。

酷熱天氣持續，容易使水分蒸發，市民常熱到身體缺水，導致口乾舌燥、皮膚乾癢。台灣營養師高敏敏在FacebookIG個人專頁發佈貼文，推薦10大消暑解熱、高含水量的瓜果，能補水之餘，還為身體降溫，體感溫度可下降5°C！

最新影片：

10大高含水量的食物（每100g水份%）

    點擊圖片放大
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內容獲「營養師 高敏敏」授權轉載。

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

https://www.hket.com/page/408

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責任編輯：張沛

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