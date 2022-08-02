【痞子殿下】JW初出道不露面超神秘　王灝兒多線發展逐漸入屋

▲ 王灝兒（JW）於TVB劇《痞子殿下》戲份很重。

由周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚及張頴康主演的TVB劇《痞子殿下》昨晚（1日）首播，JW今次為劇集的第二女主角，戲份甚多。

王灝兒於2010年加入樂壇成為黎明旗下A Music的藝人，其後先後加入Sunny Idea及星夢娛樂發展，如今的JW除了是歌手、導師外，亦為一名演員。

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聽聲不見樣

初出道的JW僅以歌聲會樂迷一直不露面，神秘感十足。

當時的她推出首支歌曲《掛念好友》，並與衛蘭合唱《男人信什麼》大獲好評，她首次舉行音樂會反應很好，獲得不少樂迷愛戴。JW順勢推出首張EP，且獲得叱咤以外三個樂壇頒獎禮奪得新人獎項，成績不錯。

可是JW其後的聲勢大不如前，之後推出的數首歌曲都未能獲得任何獎項或打入音樂排行榜。

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歌唱事業漸佳

2015年，JW加盟Sunny Idea推出歌曲《矛盾一生》，此曲火速爆紅更成為她出道以來首支三台冠軍歌。

之後她與吳業坤合唱《原來只因深愛着》，更成為YouTube上點擊率很高的合唱歌，其歌唱事業漸漸轉好。

愈來愈入屋

直到2020年，JW轉投TVB旗下星夢娛樂且備受力捧，除了為《燕雲台》、《陀槍師姐2021》、《愛·回家之開心速遞》等劇集唱主題曲外，亦開始參與劇集演出。

JW近年為選秀節目《聲夢傳奇》擔任導師，憑老師形象開始入屋，加上有份演出剛剛播出的《痞子殿下》，相信觀眾對她的印象會更加深刻。