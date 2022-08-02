【潮物速報】Backbone One結合iPhone x PlayStation　手提遊戲界神器抵玩價99美元

▲ 遊戲界最強神器，讓iPhone大玩PS遊戲的手把，盛惠99美元！此款遊戲手把由iPhone 13 mini 至iPhone 13 Pro Max都能對應。（圖片：Backbone）

最近PlayStation（PS）新聞多多，先是暗示將來其旗艦大作PS5有望「調高價錢」，但說到最令全球機迷振奮，定必是品牌 Backbone日前「 Backbone One PlayStation版本」，是次Backbone與Sony合作，推出結合DualSense設計元素的iPhone控制手把，讓多年來不少機迷渴望在 iPhone 上直接玩 SONY PS大作的夢想可成真了，而價錢只是99蚊美金（約778港元），抵玩！

查實手提遊戲機界，一直以來都有所謂「模擬器」這種外掛程式讓PS機迷玩止止癮，但重中之重，始終不是名正言順玩正版遊戲，隨著此次Backbone One PlayStation 版本的推出，在相應app上針對PS遊戲而最佳化，這次結合可謂——iPhone能玩PS 遊戲的里程碑！它跟標準版Backbone One相同，一樣具備Backbone app啟動鍵與畫面錄製按鈕，底部也配置3.5mm耳機孔，背面連接部分則加上「PlayStation」標誌，並且提供對應Lightning連接埠的充電孔，主要是針對PS Remote Play app的對應操作作最佳化處理。

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Backbone One PlayStation版本用法非常簡單，只要將iPhone打橫插入外型如 PS5 的 DualSense 無線控制器手把後，可透過 Backbone 程式自訂所有個人化內容，藉由「PS Remote Play App」的連繫，用家們可透過此控制手把開始暢遊 PS4、PS5 的各樣遊戲。從 Backbone 官網報導，除了《Gran Turismo 7》、《Horizon Forbidden West》、《Death Stranding》和《Ghost of Tsushima》都能透過此手提裝置玩樂，此舉無疑反映iPhone在硬件上所呈現的畫面和運算速度都能與遊戲機不相伯仲，同時可把PS遊戲機只有家用的層面普及化。值得一提，Backbone更將會在今年11月推出對應Android版本呢！

記者：黃鑑江