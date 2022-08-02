【痛心疾首】台中彩虹眷村壁畫遭塗污破壞　99歲彩虹爺爺悲痛︰一輩子創作被毀了

▲ 台中景點彩虹眷村部分彩繪牆遭塗污破壞，99歲「彩虹爺爺」黃永阜痛斥破壞者是大壞蛋。

彩虹眷村是台中著名旅遊景點，吸引不少港人在色彩繽紛、畫滿卡通的彩繪牆壁前打卡。可是彩虹眷村疑涉及糾紛，日前有多幅壁畫遭油漆覆蓋破壞。已屆99歲高齡的「彩虹爺爺」黃永阜感到非常難過，並撰寫親筆信痛斥破壞壁畫者是大壞蛋。

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綜合台灣傳媒報道，台中市政府原計劃於8月起，為彩虹眷村加固修葺，但日前發現，部分彩繪牆壁被人刻意用紅、藍、紫色等油漆覆蓋破壞，初步估計有6面彩繪牆受損。

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文創公司承認塗漆「表達抗議」

警方表示，犯案者是在彩虹眷村內販售文創品的彩虹文創公司，合約到7月31日終止，職員陸續搬走財物後，公司的執行長、69歲魏丕仁帶同員工前往現場塗污，台中市政府文化局人員發現後馬上報警，警方趕抵現場帶走涉案14人調查，包括魏丕仁與兒子。報道指，魏丕仁疑因文化局不再與其續約，且不滿加固修葺工程，以塗漆「表達抗議」。

文化局強調，彩虹眷村的建築物為市政府所有，將會針對建築物與其牆面遭受破壞，會堅持提出控告。

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彩虹爺爺太難過不能入睡

99歲「彩虹爺爺」黃永阜其後接受媒體訪問，親撰信件將悲痛心情化為文字，一封寫上「一晚都沒睡著，傷心萬分」，另一封更痛罵魏丕仁是壞人、大壞蛋。

被魏丕仁帶頭塗掉，我很難過、很傷心，一輩子的創作都被他毀了，他是壞人、大壞蛋。

▲ 台中彩虹眷村成為國際觀光景點。（徐穎彤攝）

魏丞仁接受警方調查後召開巷記者會，解釋彩虹眷村的智慧產權屬於彩虹文創所有，而市政府為趕及加固工程，僅給他們7天搬遷，是不顧22名員工的生計，因此才表達抗議。他強調，被塗掉的壁畫都是員工所畫，彩虹爺爺的原畫作全部有保留，並強調「絕非惡意破壞」，而是向市府抗議。有關彩虹眷村未來的規劃和營運，他至少向市政府建議了20次，「請問市府做了什麼？」

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爺爺靚畫救村改寫拆卸命運

位於台中市南屯區春安里的彩虹眷村，又稱彩虹村、彩虹藝術公園，2008年因該村面臨遭拆卸，住戶之一的黃永阜在等待拆卸的老屋上作畫，其色彩繽紛、富有童趣的畫作引起注意，民眾紛紛朝聖，也讓眷村清拆問題受到矚目，有大學生更發起「搶救彩虹村」活動。

最後時任台中市長胡志強經過多次會議，決定將該處闢劃為公園保存，2014年正式開幕，成為國際著名觀光景點，更獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點，以及日本網民最想去的拍照景點等。而黃永阜被冠稱「彩虹爺爺」，日本漫畫貴太郎會社更稱讚他是「台灣的宮崎駿」。

彩虹爺爺是土生土長香港人，曾接受TOPick專訪談香港情，詳情即睇【下一頁】。

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責任編輯︰林綺玲