【覆核勝訴】不滿裁判官拒撤報道限制　鄒幸彤申司法覆核勝訴

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已解散的支聯會前副主席鄒幸彤，早前被控煽動他人顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》，案件已踏入交付高院之程序。鄒期間申請解除限制傳媒報道被拒，早前入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷決定及解除報道限制。法官今（2日）頒下判詞批准司法覆核申請，指裁判官沒有酌情權作出有關限制報道決定，做法屬越權，遂頒令撤銷裁判官之決定，而鄒幸彤下次再根據此條例申請解除報道限制時，裁判官須批准申請。



申請人鄒幸彤，建議答辯人主任裁判官羅德泉。



法官李運騰於判詞中指出，申請人於裁判法院應訊踏入交付程序時，根據《裁判官條例》(第227章)第 87A(2)條，申請解除交付審判程序的報導限制。2022 年4月25日，主任裁判官羅德泉拒絕申請，申請人就此提出司法覆核。

法官指，本案爭論點範圍狹窄，關乎第87A(2)條的真正詮釋，即裁判官是否有強制性責任，在被控人提出請求時，解除第 87A(1)條施加於交付審判程序的報導限制，以及若裁判官有酌情權，他於作出決定時，是否曾作出與案無關的考慮，或是忽略考慮與案相關的因素。

法官續指，申請人指第87A(2)條訂明，若有人提出申請，報導限制必須解除，而裁判官卻錯誤假設具有酌情權。申請人續指，即使有關酌情權存在，但裁判官作出決定的理由，與「司法公開」原則背道而馳，就訴諸法庭或報導法庭程序人士而言，「司法公開」原則對行使司法權力施加限制有所規管。律政司則認為裁判官擁有酌情權，並已在本案中恰當行使。

法官考慮雙方陳詞後，顧及有其他方法可用以保護證人後，不接納律政司之說法。法官認為，條文訂明的意思是被控人提出請求時，裁判官沒有酌情權，唯有解除報導限制。因此裁判官聲稱行使酌情權，但該酌情權卻並不存在，有關決定實屬越權。

法官指，即使該酌情權的確存在，根據《人權法案》第10條，法官認為若有被控人根據第87A(2)條提出申請，則除非為秉行公義而「絕對必要」拒絕，否則主持交付審判程序的裁判官不應拒絕申請。

法官遂批准申請，並撤銷原有決定，頒令申請人下次再根據此條例申請解除報道限制時，裁判官須批准申請。法官強調是次命令，並不包影響保釋申請之限制報道。

入稟狀指，申請人與支聯會、李卓人及何俊仁被控煽動他人顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》第22及23條，案件於2022年4月作提訊日時，申請人申請解除限制報道，遭主任裁判官羅德泉拒絕。

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記者：林育慧