【中風危機】男子炎夏猛飲台式飲品　無力擠牙膏漱口漏水揭腦梗塞

▲ 男子炎夏下猛飲台式飲品，無力擠牙膏及漱口漏水，求醫揭患腦梗塞。

炎夏喝凍飲是一大快事，但也要小心可能暗藏健康危機。台灣高雄市一名45歲男子因工作關係經常捱夜，習慣在炎熱天氣下喝台式飲品或吃冰品消暑，然而日前他起床時，左手突然使不上力擠牙膏，漱口時更會漏水，揭發患上右腦血管梗塞。

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綜合台灣媒體道，高雄市一名45歲男子有運動習慣，平常無太大病痛，每逢夏天工作旺季，就必須捱夜晚睡。而大熱天時，男子習慣喝冰凍的台式飲品，或吃冰品來消暑，即使偶然有口破、腹瀉的情形也不在意。

男子日前起床時，發現自己四肢無力，不只左手無力擠牙膏，漱口時更會漏水，他於是立即到醫院求診，並揭發是患上右腦血管梗塞。

高雄市立聯合醫院中醫科提醒，夏季室內外溫差變化是中風高危因素。該醫院中醫科醫師李育權表示，夏天出入冷氣房的瞬間，溫差常常超過10度以上，對人體血管收縮及自律神經調節心跳、血壓的能力，都屬一大挑戰。

再加上流汗多，身體水分流失令血液濃度上升，以及工作壓力積聚的勞累，形成肝火上炎的體質，導致「暑濕」，造成氣陰兩虛兼夾肝火，令經絡阻塞致中風。

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責任編輯：羅嘉欣