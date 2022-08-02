【香港小姐2022】唐麗球憶利舞臺決賽難忘事　大讚「女版曾比特」徐麟有自信

▲ 唐麗球大讚Astrid！

TVB年度選美盛事《2022香港小姐競選》準決賽將於9月4日進行，總決賽則於9月25日在紅館舉行。

現階段各位佳麗都積極修身備戰，為了讓觀眾更了解各佳麗，TVB特意製作《2022香港小姐競選：小城美誌》特輯，讓每位佳麗與歷代港姐交流，更望觀眾對她們能更有所認識。

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【香港小姐2022】女版曾比特憑爆炸頭突圍 徐麟：適合我是最重要

兩代港姐會面 大讚Astrid

昨晚（8月1日）首集為1號佳麗「女版曾比特」徐麟（Astrid），與她會面的為1984年香港小姐季軍唐麗球，二人一起乘搭電車細訴參選往事。

節目中Astrid大讚唐麗球給人一種親切感覺，就如一位熟悉的老朋友，而二人乘搭電車時經過利舞臺，唐麗球對Astrid說以前這裏是一個戲院，當年她更為最後一屆在此參選港姐決賽，故利舞臺對其而言是一個難忘的地方。

最後唐麗球又表示對Astrid感覺很好，清新可人和有自信，又建議她多練習廣東話，更寄望她最重要到時在台上不要緊張，將自己最美一面呈現。

▲ 兩代港姐會見。

對自己有自信

Astrid由首輪面試憑一頭爆炸頭備受囑目，直至打入20名佳麗之一同樣受外界注目，她曾接受TOPick訪問時對自己的爆炸頭感有自信：「有人可能覺得沒有香港小姐是爆炸頭，但我覺得不要緊，香港和這個比賽都很尊重Diversity，所以現在都嘗試了不同的髮型，之後可能會有更多嘗試。我覺得這也是說笑，這代表Online Friends對我的關注，所以我覺得不要緊，我會更畀心機參加這個比賽，期待自己有更好的表現。」

作為博士生的她又為今次選舉特意修讀廣東話課程，現時學習了三至四個月，早前出席活動更自覺有進步。

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