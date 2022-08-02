【婆媳關係】嫲嫲為仔慳錢自動請纓湊孫　睇漏家長日通告遭新抱扯火發難

▲ 有全職爸爸在香港討論區吐苦水，指阿媽幫手湊孫，睇漏咗張家長日通告，老婆大發雷霆。

婆媳糾紛不時都會發生，夾在中間的阿仔/老公，左右做人難！有全職爸爸大呻老媽子為了不想外傭湊孫，自動請纓幫手，但因為睇漏一張家長日通告，老婆扯火發難，爆seed「搞唔掂當初就唔好搶住湊，早知請工人好過」。

最新影片推介：

該名全職爸爸，在「香港討論區」發帖，主題為「老媽子因為睇漏咗阿仔d嘢，老婆發晒脾氣」，他表示兩公婆都是全職工作，本打算請工人照顧小朋友，

但老媽子指自己在家太得閒，自動請纓幫手，

咁平時老媽子會送阿仔返學放學，睇通告，老媽子其實對眼唔係咁好，但都叫應付無咩大問題。

怎料……全職媽媽在7月26日接到學校的來電，指家長日點解只得囝囝返學，家長沒有陪同，

前日老婆返工，突然收到學校電話，問點解今日家長日但淨係見到XXX同學，唔見家長陪同嚟，先知原來家長日改早咗，老師仲話之前派咗通告，阿仔返到學校又以為上堂，自己一個坐咗喺班房，結果要即刻請假飛的去學校，事後仲知阿仔俾人笑係咪無阿爸阿媽。

他們返抵屋企後，原來嫲嫲因眼力不好，看不清楚張通告就掉了，結果又掀起一場婆媳大戰，

原來老媽子收過類似通告，但佢睇唔清寫咩，以為無咩特別就掉咗，於是老婆就開始扯火，今次搞到阿仔俾人笑，佢自己都無臉，仲話咗老媽子一句『搞唔掂當初就唔好搶住湊，早知請工人好過』

新抱這句有骨的說話，奶奶當然不好受，作為阿仔/老公的全職爸爸無奈說：「老媽子聽完好唔開心，老婆又發晒脾氣……唉，真係好頭痛，點解小小事會變成咁！」

貼文一發，即惹來網民熱議，一致認為嫲嫲幫忙湊孫，而功課及通告應該是父母的責任，「你阿媽幫手湊，係幫，而唔係做晒，責任沒有轉移的，書包內任何通告、手冊，甚至學校APP，你同太太一定要自己做，這才是父母的責任，你太太因為錯過準時去家長日遷怒奶奶，更是無理取鬧，明明係自己唔啱」、「一開始就錯晒，通告、功課一定係爸爸媽媽睇，點會叫嫲嫲負責？你會唔會叫菲傭幫你睇通告、簽通告？自己唔跟實，有問題仲好意思賴人，雖然D同學亂咁講話你個仔無爸爸媽媽係唔啱，但事實你哋真係冇盡到爸爸媽媽應盡的職責！」、「漏咗咪漏咗囉，有幾緊要？死人？唔錯得？唔衰得？行行下路都會仆街啦，仆唔死咪得囉！」

有網民著樓主應先安撫媽媽情緒，再叫老婆下火，奶奶是長輩要識尊重長輩，之後再安排照顧阿仔的事宜。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https：//bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https：//bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https：//bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳