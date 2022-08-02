【最後禮物】鄧麗欣張繼聰王菀之組隊捧場　黃子華暗示《飯戲攻心》籌劃舞台劇版

▲ 一眾《飯戲攻心》演員撐子華場。

黃子華近日主演的舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，《飯戲攻心》一班演員們齊齊捧場兼為子華神打氣，可見他們感情要好。

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《飯戲攻心》的「二佬」張繼聰帶同太太謝安琪、Stephy、王菀之到場欣賞舞台劇及到後台探班，汪明荃都有前來捧場並在後台偶遇眾人，場面十分熱鬧，一同拍照留念。

子華完成張力十足的舞台劇演出，返回後台與眾人相聚，《飯戲攻心》團隊就為大佬子華送上花籃、花束以及極具香港特色的小巴路線牌，寫着「最佳大佬」的名牌給子華留念。

對於「家人」誠意到場支持，子華表示感激之餘更趁機大讚阿聰及Stephy，他說：「你們新歌MV《叉叉叉Love Song》非常之好。」更講到早前亦有留意到Ivana的宣傳歌 《狠愛狠愛你》MV，大讚出色。



子華現時正努力演好舞台劇，承接《飯戲攻心》即將中秋上映；《飯戲攻心》的劇情起承轉合充滿舞台感，被問到會否將這電影搬到舞台 ，子華率先爆料回應：「聽聞正在籌辦舞台劇中。」

▲ 黃子華跟鄧麗欣、張繼聰等人於後台合照。

再講到會否原班人馬演出時，非常愛錫大佬的阿聰搶先表示：「我們要看大佬的意願，不過先讓大佬完成今次舞台劇後好好休息一下才決定吧。」

細心的Stephy就觀察到子華消瘦了，在旁的Ivana即提醒子華: 「一定要多吃飯呀！」子華轉數十分快地笑說：「我真係日日都《飯戲攻心》㗎！」

▲ 鄧麗欣送上鮮花。

暖男子華離開現場時都不忘照顧在門外苦候多時的粉絲，跟粉絲閒聊大送福利。

此外，子華更向fans透露會出席《飯戲攻心》的謝票場和首映。