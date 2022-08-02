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【好人好事】男童與外傭失散獨留港鐵站　港媽欲幫忙致電被拒：媽媽會鬧我

親子 13:47 2022/08/02

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最緊要人冇事！

小朋友活潑好動，一不留神容易與大人失散，有港媽在網上群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示在港鐵朗屏站發現一名男童獨留並大哭，及後知道他與外傭姐姐失散，港媽欲幫忙男童致電給其媽媽，怎料，男童說:「媽媽會鬧我架」，男童及後表示想找會姐姐，港媽就回應說：「我哋可以叫媽媽打電話俾姐姐架。」

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後來港媽拖住男童走向港鐵站客戶服務部，發現有一名外傭一直留意男童，卻沒有主動幫忙，但就一直尾隨男童，港媽忍不住查問「小朋友係咪唔見咗媽媽」，當外傭得知小朋友跟外傭失散感到愕然，但又沒有幫忙只是尾隨感到疑惑，基於母親的角度，這名港媽就聯想到「如果我都無理小朋友照行左去同仔返學，哩個姐姐會唔會有下一步行動想做啲咩呢？」

快將到達客戶服務部時，男童的外傭姐姐終於出現，而小朋友的反應亦確認是他的外傭姐姐。外傭第一句是「Sorry madam」，其後就指罵男童走失。眼見外傭失職又責罵孩子，港媽即時回應及示範正確做法給外傭看「you dont too louder, this is your job, this is your duty, you need to hold the kids」，接著就緊握兒子的手並高舉給外傭看，外傭沒有回應，只好帶著兩位小朋友離開。

好心港媽提醒家長必然係小朋友最信任的人，任何大小事件也應告訴父母，共同面對及解決。猜不到小朋友在徬徨無助的時候，竟然害怕打給媽媽，亦不明白小朋友難以控制，為何外傭不向家長反映，要求僱主好好向小朋友解釋紀律及作出對應管教行為。

而網民就大讚港媽的行為，留言感謝她幫忙找外傭。同時，網民更慨嘆到底男童家庭教育是怎樣，以致男童不敢致電媽媽求助。最後，網民更說小朋友背誦父母姓名及電話是非常重要，免得走失。

點擊下圖，即睇網民留言:

 

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責任編輯︰王明芳

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