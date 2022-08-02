【美食速報】中環國金軒晚市三重優惠　75折品嘗主餐牌或招牌水晶晚宴【內附連結】

▲ 招牌水晶晚宴的22頭鮑魚，值回票價。(餐廳提供)

中環米芝蓮星級名人飯堂國金軒，今夏特別推出三重優惠，無論是晚市主餐牌或招牌水晶晚宴均75折優惠。

由傳奇名廚李煜霖師傅擔任主持，並由大廚仇健恩師傅掌勺，以矜貴食材配上中華廚藝三十六式的精湛烹調技藝，將粵菜演繹得淋漓盡致，推廣期至8月31日。

享負盛名的水晶套餐 (原價$1,980，優惠價$1,485/位)，客人可品嘗一系列國金軒名菜，包括水晶大蝦球、椰皇燉鮑魚竹絲雞、22頭吉品鮑伴花菇及日本尖椒炒鹿兒島A5和牛、魚湯星斑過橋稻庭麵等等。

其中不得不提的水晶大蝦球，是經大廚精妙刀法去掉紅衣及切割，香炒油爆，形態豐姿若牡丹，盡顯刀章，鮮蝦的鲜脆口感以及原汁原味亦得以全面發揮。

還有22頭南非吉品鮑也要細味，依照日本傳統吉品乾鮑的製作工序，鮑魚味濃帶溏心，口感軟糯。

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至於主餐牌菜式，則推介格蘭焗釀蟹蓋，以鮮蟹肉、黑豚肉、白菌、及洋葱等作位主要餡料，靈魂在於特製加威士忌醬汁，建議蘸意大利黑醋品嘗更添滋味。

再加一道乳豬鵝肝醬窩巴，烤乳豬皮片得薄而香脆，再在皮的底部掃上一層桂花蜜，與窩巴夾着自製厚切鵝肝醬，一口咬下，口感香脆，內裡綿滑，桂花蜜的清香與鵝肝醬融和得宜。

地址：中環國際金融中心商場三樓3101店

電話：2393 3933

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記者：郭秀芳