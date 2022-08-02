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【時尚速報】七夕情人節時裝品牌推限量版　LOEWE+GUCCI+VALENTNO浪漫搶灘

休閒消費 16:25 2022/08/02

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

Loewe的七夕情人節手袋最大堆頭，囊括了品牌幾個經典的手袋款式，包括Flamenco 、 Amazona 16 Square 、Luna和Amazona Pouch等。（售價待定/圖片品牌提供）

情侶們在每年2月14日的西方情人節裏大家互送禮物，被視為當天表達心意理所當然要做的事情，但自從中國消費市場壯大後，時裝品牌眼見中國七夕情人節是另一個商機，於是近年不敢怠慢紛紛推出特別版用來照顧國內愛侶，不知道身處香港的你，又會否繼2月後再下一城為愛侶增添一件禮物呢？

Balenciaga的七夕系列棄用模特兒，改以貨真價實的機械人穿上新裝。（Cap帽 $4,100、tee $5,200、牛仔褲售價待定/圖片品牌提供）

今年中國傳統的七夕情人節是新曆的8月4日，各大時裝品牌為了要照顧10億人口市場，自然不敢怠慢，全因過往數年的七夕情人節，不少時裝品牌都單從這個節日而取得銷量上的佳績，例如去年Dior為了這節日推出一個售價為34,500人民幣的DIORAMOUR限量手袋，距離七夕還有一個多星期前，就已經被搶購一空﹗

圖中這一個Gucci七夕情人節版Lovelight Diana手袋，留意只在品牌的官方網站裏發售。（$37,500 / Gucci）

同樣Prada的情人節特別版手袋，銷情亦一樣報捷。與此同時，報道又指出去年香水成了該節日有著強勁銷量的禮物，特別是一些不是大集團經營的香水品牌，更受新世代消費者歡迎，例如Maison Margiela的香水系列或Byredo的出品等。

至於今年各大品牌的七夕系列，在設計上其實都大同小異，大部分產品的設計都只不過將舊有的設計略為變更，誠然，舊瓶新酒，驚喜欠奉。就算是Moncler找來北京的藝術家孫一鈿創作圖案，感覺亦見平淡。

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反而在推廣上Balenciaga來得有點新意，因為品牌的創作總監Demna Gvasalia找來攝影師Andrea Artemisio拍攝，而且放棄真人模特兒，改用英國Engineered Arts公司開發的實體機械人作為模特兒，單是這一個噱頭，就不得不佩服這位善於將當代數碼社交媒體把玩得出神入化的時裝設計師。

產品查詢：Alexander McQueen（2765 0220）、Gucci（2524 4492）、Loewe（2522 0996）、La Perla（2118 2312）、Moncler（2524 7779）、Valentino（2523 8305）

記者：何偉雄

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