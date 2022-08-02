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【愛心老師】難忘班主任主動關心不起眼學生　畢業生薪火相傳任老師身教下一代

中小學 14:09 2022/08/02

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畢業生難忘班主任主動關心不起眼的基層學生。（圖片：《反起跑線聯盟》）

老師，謝謝你愛我

我沒有快步走向那位男士。人有相似，他一定不是我心中惦掛的那人。我閉上眼睛，靜靜地回憶與他相處的四個年頭……

小三那年，訓導何主任兼任我的班主任。每天點名後，他總會在授課前，召我到教師桌前跟他閒聊數分鐘。

「藍海寧，今早你有沒有吃早餐？」「有。」「吃了甚麼？」「白粥、鹹菜。」何主任聞言眉頭一皺。「昨天你有沒有吃水果？」「沒有。」我偷偷瞥到老師的眉頭再度輕皺。

「每天放學後，你有甚麼活動？」「在家做功課，與媽媽和姊姊們一起剪綫頭和穿膠花。」「沒有任何娛樂？」「收聽電台廣播劇算不算？」「你收聽甚麼廣播劇？」「《悲歡離合》。」

直到今天，我仍清晰記得當時何主任臉上那股凝重的神色。

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另一答問環節。「你天天也會肚痛？」「是。」「你很少吃水果？」「是。」「為甚麼？你不愛吃水果？」我沉默不語。家裏經濟拮据，連基本三餐亦成問題，怎會奢望吃水果。

「你每天都有大解？」沒想過老師會有此一問。「記着，每天都要大便，排走毒素才不會肚痛。每天早上起床後，喝一大杯暖水，然後去洗手間。剛開始你未必有便意，但早上排便是個好習慣，可以訓練的。」

何主任，我好想念你。可知道因為你的緣故，我成為了老師？我學習你主動關心不起眼的學生；我仿效你以身教影響學生；我愛我的學生，如同你愛我一樣。

我一生中最敬愛的何老師，願你在天堂永遠快樂。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「老師，謝謝你愛我

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撰文 : 藍海寧

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