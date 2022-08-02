【網絡熱話】Cosplayer神還原「挨跌天線得得B」　網民：動漫節最佳Cosplay

▲ 有Cosplayer在動漫節中，將「旺角朗豪坊挨跌天線得得B事件」重演。

以往大家在動漫節都會見到Cosplayer(簡稱Coser) 扮演漫畫、動畫等二次元世界中角色，而今年就有Coser重演旺角朗豪坊「挨跌天線得得B事件」的案發現場。圖片在網上瘋傳，吸引大班網友熱議，更大讚「動漫節暫時最佳Cosplay」、「簡直係行為藝術」。

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▲ 男童於旺角朗豪坊玩具店KKplus疑挨跌天線得得B惹議。（圖片來源:網上圖片）

事緣於今年5月，旺角朗豪坊玩具店KKplus發生因男童避人潮而不慎挨跌一個價值逾5萬元的1.8米高「天線得得B」模型公仔，而男童家長需即場賠償3萬多元，事件引起全城關注。

▲ 有cosplayer在今年香港動漫電玩節重演「旺角朗豪坊挨跌天線得得B事件」的案發現場。（圖片來源:網上圖片）

將「挨跌天線得得B事件」案發重演的Coser Yoshiko Sko Ko受訪時分享，自己於2009年開始參與扮裝活動的表演者，至今已有13年時間。而是次扮演天線得得B，將案發現場再現動漫節原因是認為事件不合理，留下深刻印象，同時希望娛樂大家，增添正能量。

先多謝大家鍾意，其實想企出嚟諷刺。雖然件事最後唔使賠償，但都難以理解。希望自己嘅Cosplay為香港市民增添歡樂。

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Yoshiko表示籌備是次Cosplay時，尋找及製作天線得得B服裝花了自己不少精神和時間，亦需要親手縫製「小朋友」的衣服。

天線得得B件衫好有難度，因為只係得黃色，所以我就要用金色噴漆去噴全套衫，又要人手縫製小朋友公仔件史努比衫。

獲網民激讚

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圖片經社交平台轉載後，隨即吸引大班網民留言。有眼利網友發現「原來個細路係假嘅」; 亦網友大讚「創意滿分」; 更有網友笑指「扣返1分，爭個憤怒的媽媽」、「如果當事人s喺現場就正」。

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責任編緝：張懿慧