【兒童矯齒】港媽勸家長趁早安排子女箍牙　11至15歲是矯正牙齒黃金時間【附醫生解說】

▲ 有港媽對兒子箍牙的成果很滿意，更認為小朋友箍牙要趁早。

如果小朋友的牙齒生得不整齊，不少家長都會考慮讓子女箍牙，也有家長以為箍牙要待換完恒齒才可進行。有港媽於網上討論區分享，她對兒子箍牙的成果很滿意，更認為小朋友箍牙要趁早。

該名媽媽於網上討論區「親子王國」，以「開心share，小朋友箍牙真係要趁早開始！」為題發帖，表示兒子已經脫掉最後一個牙箍，還獲得牙醫送上的一張證書。她指兒子容易生痱滋，因而沒使用鋼牙箍，避免令他不適。

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箍牙不足一年牙齒變整齊

最終她為兒子訂造能包上牙肉的透明牙箍，牙醫指這樣「箍得快啲」。她曾擔心小朋友使用透明牙箍不夠力，但結果卻很好︰

唔夠一年時間已經見到小朋友牙仔整齊同拍入咗好多，即刻覺得啲錢非常抵用！

因此她建議家長「箍牙要趁細細個開始」，否則牙齒走位只會更難處理。她笑指，如果小時候媽媽讓她箍牙就好。

有家長也正為子女箍牙問題而苦惱，向樓主提問「未換曬牙都可以箍牙？」、「有無話要生齊全部恒齒先箍得？」、「幾歲開始？幾錢？」點擊睇更多家長留言︰

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7歲宜進行牙科檢查

牙齒矯正科專科醫生劉潤華過去接受《經濟日報》訪問時指出，11至15歲是矯正牙齒的適齡時間，在臨床個案中亦非常普遍，約佔60%；而6至11歲有需要矯齒的個案也不少，佔20%；亦有部分孩子年齡甚至少於6歲，已需進行矯齒。

有家長以為孩子6、7歲才剛開始換牙，未有需要見矯齒科醫生。劉醫生稱從醫生角度看，會觀察到較深層次的問題，如骨骼的生長、上下顎的關係，以及牙齒的數目及生長時間是否正常、有否生亂位等，醫生亦可於早期發現哨牙、倒及、擠迫、咬合過深等問題。孩子滿7歲便可檢查牙齒，讓醫生根據個別情況作出評估，大部分早期發現的問題，均可於此階段矯正。

此外，有部分家長誤以為箍牙要持續2至3年，箍牙期間小朋友更要忍受疼痛、牙肉受損及吃不到東西的種種問題。劉醫生解釋，據臨床經驗所得，大部分箍牙個案都會在6至18個月完成，而現今的箍牙技術亦已大有進步。

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責任編輯︰王明芳