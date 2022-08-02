【李啟言傷勢】阿MO情況仍然危殆　維生指數持續穩定

▲ 阿MO情況仍然危殆，維生指數持續穩定。（資料圖片）

人氣男團MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆，伊利沙伯醫院發言人今日（2日）表示，李啟言仍在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。

伊利沙伯醫院發言人今日（2日）表示，李啟言現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。病人聯絡主任會繼續與病人家屬保持密切溝通，提供所需要的協助。

由康樂及文化事務署助理署長領導的工作小組，昨日召開首次會議，會議歷時約兩個半小時，康文署會後發稿指，在調查報告未完成之前，康文署會重新審視所有署方轄下表演場地演出活動的安全，並由今日起禁止表演場地使用懸吊機關，其餘舞台裝置需每日安全檢查（詳情即看【下一頁】）。

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記者：李榮忠