【虛報炸彈】涉虛報DSE試場有炸彈　男公務員手機載有報假案錄音檔案

▲ 被告楊偉忠今於觀塘裁判法院受審。（陳曉欣攝）

2020年5月中學文憑試（DSE）中文科筆試開考當日，警方接獲1名男子報案稱「天馬行動」已開始，有人培正及聖言中學放置炸彈。警方調查後未有發現，其後拘捕54歲男公務員，並在其家中搜出1段近似報假案內容的錄音及他人的銀包。涉案男子否認向他人傳達有炸彈的虛假消息等共3罪，案件今（2日）在觀塘裁判法院開審。法理鑑證專家供稱，被告手機的錄音檔案為原生內容，並沒被修改過，亦可排除錄音由他人傳送或經由互聯網下載。

被告為楊偉忠（54歲，公務員），盜竊和管有他人身分證罪指他於2018年8月10日，位於何文田的香港足球總會偷竊1個黑色銀包，內有1張身分證、港幣10元、1張提款卡、1張信用卡及1張職員證，均屬杜文現的財產；以及於2020年6月17日，在土瓜灣曉暉華庭某單位內在無合法權限或合理辯解，管有杜的身分證。

向他人傳達有炸彈的虛假消息罪，則指被告於2020年5月4日，在香港與其他不知名的人，將他明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於培正中學及聖言中學放有炸彈，或放有會爆炸或易燃的物品、物體或物件。

案件今開審，根據承認事實指出，警方在案發當日早上8時許，接獲6字開首的報案電話，自稱「輝仔」的男子稱，「我依家好驚，我冒着生命危險打俾你哋。今個禮拜呢，天馬行動開始，依家喺DSE(文憑試)嘅考場裏面呢，有人放咗炸彈㗎，真㗎，唔係講笑㗎，我都好驚。喺培正中學同聖言中學，你快啲搵人去呀，10點鐘會爆㗎，我唔係講笑㗎，快啲去呀我好驚呀」

事發1個月後，警方於被告的手機1張電話號碼為9字開首的記憶卡中，發現1段於案發前約8小時經錄音應用程式錄製的音檔，內容為自稱為「輝仔」的男聲，亦提及天馬行動已展開，放置於培正中學和聖言中學的炸彈將於10時正爆炸。

辯方盤問證物警員12010時指出，被告被警方問及銀包為何在他處時，曾回答不知道為何，並指認得身分證持有人杜文現是其朋友。女警長否認曾查問被告，並指被告看見她打開銀包即表示「我朋友留低」，又對有警員問及被告與杜是否熟絡表示沒印象，但承認或許當時忙於描繪草圖而聽不見。

法理鑑證專家周祖堯供稱，被告的手機內載有錄音檔案不曾被修改，亦可排除由互聯網下載得來和由其他人傳送的可能性。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣