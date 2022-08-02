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【虛報炸彈】涉虛報DSE試場有炸彈　運輸署主任否認錄製報假案錄音

社會 14:39 2022/08/02

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被告楊偉忠今於觀塘裁判法院受審。（陳曉欣攝）

2020年5月中學文憑試（DSE）中文科筆試開考當日，警方接獲1名男子報案稱「天馬行動」已開始，有人於培正及聖言中學放置炸彈。警方調查後拘捕54歲運輸署高級技術主任，並在其家中搜出1段近似報假案內容的錄音及他人的銀包。涉案主任否認向他人傳達有炸彈的虛假消息等共3罪，案件今（2日）在觀塘裁判法院開審。被告自辯時否認對涉案錄音知情或容許他人錄音，也否認曾報假案。

被告楊偉忠（54歲，公務員），被控向他人傳達有炸彈的虛假消息罪，控罪指他於2020年5月4日，在香港與其他不知名的人，將他明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於培正中學及聖言中學放有炸彈，或放有會爆炸或易燃的物品、物體或物件。

盜竊和管有他人身分證罪則指他於2018年8月10日，位於何文田的香港足球總會偷竊1個黑色銀包，內有身分證、港幣10元及信用卡等，屬杜文現的財產，以及於2020年6月17日管有杜的身分證。

案件今開審，根據承認事實指出，警方在案發當日早上8時許，接獲6字開首的報案電話，自稱「輝仔」的男子稱，「天馬行動開始，依家喺DSE(文憑試)嘅考場裏面呢，有人放咗炸彈㗎，真㗎，唔係講笑㗎，我都好驚。喺培正中學同聖言中學，你快啲搵人去呀，10點鐘會爆㗎」

事發1個月後，警方於被告的手機1張電話號碼為9字開首的記憶卡中，發現1段於案發前約8小時經錄音應用程式錄製的音檔，內容為自稱為「輝仔」的男聲，亦提及天馬行動，以及放置於培正中學和聖言中學的炸彈將於10時正爆炸。

法理鑑證專家周祖耀供稱，被告的手機內載有錄音檔案不曾被修改，亦可排除由互聯網下載得來和由其他人傳送的可能性。

被告自辯稱，1998年加入運輸署任職見習技術主任，至2020年6月被捕時為高級技術主任，被捕後停職。2018年8月10日，被告稱首次在足總舉辦的工作坊兼職監場，當時事主杜文現亦在場，2人早於約3年前結識。被告稱當天使用1個環保袋，休息時杜曾與他聊天約20分鐘。被告稱當晚回家後，將環保袋放在窗台，翌日由家傭清洗。直至警方上門搜屋時，被告才知道窗台處有杜的銀包。

被告續指，2020年5月4日全體同事需返回辦公室工作，被告稱於前一天下午回辦公室做預備工作，回家後才發現涉案的手機不翼而飛，至案發當日上班才發現手機在工作枱上。被告指有2名同事知道其手機密碼，他曾托2人幫忙下載工作所需的軟件。

被告否認不誠實地取去杜的銀包，認為或是杜於傾談間銀包意外跌進其環保袋內。被告又指5月3日回辦公室時，忘記有否見過2名得悉其手機密碼的同事。被告否認對涉案錄音知情或容許他人錄音，也否認曾報假案。

聆訊明(3日)續。

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記者：陳曉欣

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