【國民教育】中共建黨102周年學生分享國情電影觀後感　教育局強烈建議中小學按年曆規劃國教活動

▲ 教育局今（2日）強烈建議各中小學新學年於重要日子安排校本活動，以加強培養學生的國民身份認同。（資料圖片）

教育局今（2日）強烈建議各中小學新學年於重要日子，如中國共產黨建黨102 周年、中國人民解放軍建軍節、七七事變紀念日等，安排校本活動，包括舉辦圖書館專題書籍展覽、分享國情電影等，以加強培養學生的國民身份認同。教育局亦指，學校亦全年規劃及安排國民教育學習活動，如安排校園壁報、國情電影欣賞、播放或奏唱中國歌曲等。

教育局今向各中小學發通函，強烈建議學校按局方編訂的「國民教育——活動規劃年曆」，在 2022/23學年全面及有系統地規劃校本國民教育學習活動，在重要日子安排課堂以外的學習活動及配合教學。

比較教育局公布2021/22學年及2022/23學年的活動規劃年曆，新增列出的「重要日子」有7月1日的中國共產黨建黨102周年，建議校方可舉行圖書館專題書籍展覽、學生分享國情電影觀後感、於中國歷史或歷史課討論中國共產黨的發展等活動；8月1日中國人民解放軍建軍節，可安排學生中國人民解放軍或中駐香港部隊進行資料搜集或專題研習。

其餘新增重要日子如下：

2022/23學年重要日子 校本學習活動建議舉隅 9月30日 烈士紀念日 學生分享國情電影觀後感

安排全校師生默哀悼念先烈 5月1日 勞動節 學生就勞動節的起源及意義進行資料搜集／專題研習

安排與勤勞美德相關的文學作品閱讀／朗誦 7月7日 七七事變紀念日 於中國歷史／歷史課討論七七事變

學生分享抗日電影觀後感

教育局亦建議，校方應配合校內其他重要日子，包括開放日、畢業禮、周年慶典等，全年規劃及安排國民教育學習活動，例如安排校園或課室壁報、圖書專題展覽、《憲法》和《基本法》常識問答比賽、國情電影欣賞、中華文化日/周、文學作品閱讀朗誦、奏唱中國風歌曲等，讓學生探索國家的新近發展、中華文化、歷史、國家象徵和標誌。

教育局於通告內指出，青少年是香港的未來，是「一國兩制」事業的接班人，學校有責任從小培養學生的國家觀念、國民身份認同和民族自豪感，引領他們深刻認識國家和世界發展大勢，培養愛國情懷，勇於承擔責任，為國家及香港發展作出貢獻，成為愛國愛港的新一代。

教育局局長蔡若蓮就呼籲學校參閲有關建議，並善用「國民教育一站通」網上資源平台，新學年規劃校本國民教育學習活動，深化學生對中華文化及歷史的認識，同時準確理解《憲法》、《基本法》及「一國兩制」，並藉進行升國旗儀式及奏唱國歌，明白當中的禮儀、歷史及精神。

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記者：黃悅晴