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【猜猜我是誰】警方拘58歲漢涉7宗「猜猜我是誰」騙案　涉款達35萬

社會 14:51 2022/08/02

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東九龍總區重案組第3B隊高級督察劉啓彥（黃傑偉攝）

警方東九龍總區重案組今日（2日），以涉嫌以欺騙手段取得財產罪拘捕一名58歲男子，被捕人涉及7宗電話騙案，牽涉款項達35萬元。

東九龍總區重案組第3b隊高級督察劉啓彥指，有鑑於電話騙案中編徒窺準長者對子女及親友關懷之心作案，東九龍總區重案組3b隊聯同情報組展開打擊行動，經深入調查後今日拘捕一名58歲報稱無業男子，被捕人涉及7宗電話騙案，以「猜猜我是誰」傳統手法犯案，受害人年齡介乎78至88歲，損失金額由3萬至7.5萬元，大部分為女性受害人，被捕人現正扣查中，不排除稍後會有更多人被捕。

案件中騙徒隨機尋找目標，訛稱受害人親友或子女，或被警方拘捕須保釋金，或染重病需大量金錢及遭到禁錮等，騙徒會指示受害人乘的士到指定地方交款，期間會指示受害人交電話于的士司機，從中帶受害人遊花園，當到目的地時騙徒會現身自稱為該親友的朋友來收款。

鑑於案情，警方呼籲的士及銀行業界一同把關。如的士司機遇到年長乘客慌張及有不明目的地情況，可關心及幫忙聯絡警方。而銀行職員如遇到市民提取大量現金，如有懷疑亦可歡迎聯絡警方。亦呼籲市民遇到可疑電話要保持冷靜，核實來電者身份，勿讓騙徒有機可乘。

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記者：黃傑偉

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