【年度盛事】香港美食博覽8.11開鑼　新設「啤酒• 暢飲」主題區出售本地手工啤

▲ 香港美食博覽8.11開鑼，新設「啤酒• 暢飲」主題區出售本地手工啤。（陳麗娜攝）

香港美食博覽將於8月11日至8月16日於灣仔會展舉行，逾620家展商參展。一如往年，美食博覽會設有公眾館及尊貴美食區，有來自各國的不同特色美食。

第 32 屆美食博覽以「生活新體驗·體驗新生活」為主題，分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，展示環球特色美食及餐飲。當中「尊貴美食區」，將於8月11至14日一連四天向公眾開放，共90 家展商參加，展示來自亞洲及歐美的美食，各式甜品、有機綠色食品及精品咖啡，今年新設「啤酒• 暢飲」主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒。

「公眾館」匯聚 430 多家展商，一連五天舉行。「公眾館」内的「美食薈萃廊」網羅 20 多個知名品牌，包括美心、大班、日清、蒂桃、道地、萬洲國際、安記海味，及新加人的美而廉等。場内亦有多個地區展團透過本地代表参展，包括中國内地的農業農村部農業貿易促進中心、日本青森縣、日本貿易振興機構和印尼，呈獻當地特色美食及飲食文化。

美食博覽特色美食餐飲包括選用埃塞俄比亞西達摩日曬單品咖啡豆的冷泡咖啡、無添加糖雪糕、來自馬來西亞的「LEAVES 砂拉越三色奶茶」等。美食博覽亦搜羅多款可持續且健康的素食選擇，包括泰式青咖厘植物雞肉、植物肉黃金雞塊，以及純植物蟹餅。

同期舉行的第8屆家電 •家品•博覽將展示各式智能家居、廚房電器、廚具、餐具、家具及家庭用品，當中品牌專區「家之選大道」將匯聚接近 40 家展商及多個時尚生活品牌，包括煤氣公司、德國孖人牌、樂信牌、雅芳婷、Tiger、德國寶及張小泉等。博覽將呈獻多款創新產品，包括迷你抹窗機械人(Wi-Fi 版本)、八頭EMS溫熱電療儀、智能 3D 搖擺循環風扇、智能養生壺等。

香港質發局署理總裁張淑芬表示：「為慶祝香港特别行政區成立 25 周年，今年大會特別邀請了 13 位星級名廚於現場進行 25 道菜的烹飪示範，是今屆博發的亮點之一。第二期消費券即將發放，加上港鐵會展站已開通，來回展場更便捷，期待更多公眾進場，享情享受一站式購物樂趣。」

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記者：陳麗娜