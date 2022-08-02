【最新疫情】新增4,123宗確診個案　錄11宗離世個案【不斷更新】

▲ 新增4,123宗確診個案。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻和衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日（2日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,123宗確診個案，包括3,889宗本地個案及234宗輸入個案，輸入個案來自47個地方，另錄11宗離世個案。

【16:45】兩款疫苗均可產生免疫力及無新安全顧慮

許樹昌表示，衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會昨日開會，發現兩款疫苗都是可以產生免疫力及無新的安全顧慮，因應疫情及預期會出現的冬季高峰期的情況，認為有關組別人士可以接種疫苗。他說，近日0至2歲的確診後嚴重或危殆等情況是0.14%，3至4歲是1.11%，5至11歲是0.04，12至17歲是0.01，希望可以盡快為幼童打針。復必泰疫苗亦無心肌炎或嚴重過敏的問題，現有4個國家或地區已將接種年齡降至6個月大。

【16:39】新增4間院舍出現個案

新增4間院舍出現個案，涉及新生精神康復會悅和居、基督教家庭服務中心養真苑等。即看:【下一頁】

學校共錄549宗呈報個案，14間學校個別班級或學生要停課一周。即看:【下一頁】

【16:35】35個月大確診男童已離開深切治療部 增11宗離世個案

有35個月大確診男童已離開深切治療部，公立醫院增11宗離世個案，涉及4男7女，包括22個月大的女嬰，其餘個案涉及65至95診的病人，當中有4人來自院舍，只有兩人完成疫苗接種，其餘9人無打齊三針。死亡個案涉及一名65歲男士，有末期肺癌，料因而離世；至於其他個案中，介乎81至96歲，其中4人住院舍，均有打針，而多了社區染疫的長者，大部分仍未打針。

劉家獻表示，近日的死亡個案上升，料與確診個案上升有關。他又說，死亡個案上升的速度快，一個月前每日有一至兩宗的死亡個案，至上周有近十宗死亡個案，強調新冠感染非普通感冒，呼籲市民盡快打齊三針，如有需要可服用抗病毒藥物。

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記者：TOPick港聞組