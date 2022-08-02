【最新疫情】新增4,123宗確診個案　錄11宗離世個案【不斷更新】

▲ 新增4,123宗確診個案。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻和衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日（2日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,123宗確診個案，包括3,889宗本地個案及234宗輸入個案，輸入個案來自47個地方，另錄11宗離世個案。

【16:59】

許樹昌表示，在復必泰疫苗方面，幼童所接種的每劑份量是3微克，而兒童是10微克，故需接種三劑新冠疫苗。至於復必泰與科興疫苗對嬰幼兒的副作用，即看：【下一頁】

【16:55】張梓峯上周五已離開伊利沙伯醫院

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，包括現時情況危殆的李啟言（阿Mo），以及輕傷的張梓峯（阿峯）。劉家獻表示，張梓峯在上周五（29日）下午已簽署相關文件，在家人陪同下離開伊利沙伯醫院，出院前的情況穩定，指如傷者要求自行出院，會向其解釋有關風險及提供合適的評估及建議，但強調傷者可以自行決定，醫院會盡量配合。

【16:55】6個月大至3歲幼童本周四（4日）起可打科興

港府剛公布，年齡介乎六個月至三歲的幼童可由本周四（4日）開始，接種科興新冠疫苗。

【16:53】政府正與相關藥商商討洽購復必泰疫苗兒童配方

張竹君表示，與專家了解後得知要稀釋成年的復必泰疫苗的十分之一不太可行，故政府正與相關藥商商討洽購特定的兒童配方。

【16:45】兩款疫苗均可產生免疫力及無新安全顧慮

許樹昌表示，衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會昨日開會，發現兩款疫苗都是可以產生免疫力及無新的安全顧慮，因應疫情及預期會出現的冬季高峰期的情況，認為有關組別人士可以接種疫苗。

他說，近日0至2歲的確診後嚴重或危殆等情況是0.14%，3至4歲是1.11%，5至11歲是0.04，12至17歲是0.01，希望可以盡快為幼童打針。復必泰疫苗亦無心肌炎或嚴重過敏的問題，現有4個國家或地區已將接種年齡降至6個月大，建議打三針，首兩針相隔8星期，注射大腿位置。即看：【下一頁】

【16:39】新增4間院舍出現個案

新增4間院舍出現個案，涉及新生精神康復會悅和居、基督教家庭服務中心養真苑等。即看:【下一頁】

學校共錄549宗呈報個案，14間學校個別班級或學生要停課一周。即看:【下一頁】

【16:35】35個月大確診男童已離開深切治療部 增11宗離世個案

有35個月大確診男童已離開深切治療部，公立醫院增11宗離世個案，涉及4男7女，包括22個月大的女嬰，其餘個案涉及65至95診的病人，當中有4人來自院舍，只有兩人完成疫苗接種，其餘9人無打齊三針。死亡個案涉及一名65歲男士，有末期肺癌，料因而離世；至於其他個案中，介乎81至96歲，其中4人住院舍，均有打針，而多了社區染疫的長者，大部分仍未打針。

劉家獻表示，近日的死亡個案上升，料與確診個案上升有關。他又說，死亡個案上升的速度快，一個月前每日有一至兩宗的死亡個案，至上周有近十宗死亡個案，強調新冠感染非普通感冒，呼籲市民盡快打齊三針，如有需要可服用抗病毒藥物。

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記者：TOPick港聞組