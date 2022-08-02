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【兒童接種】許樹昌指新冠疫苗可流感疫苗等同步接種　自行稀釋復必泰有困難

社會 16:55 2022/08/02

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衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻和衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日（2日）下午出席疫情記者會。

聯合科學委員會昨（1日）開會審視兩間藥廠資料，同意將接種年齡降至6個月大嬰兒。許樹昌表示，近期數據顯示0至2歲染疫後重症、死亡為0.14，而3至4歲是為0.11，是一個不低的數目，接種疫苗有助減重症及死亡風險。

至於關於接種復必泰有心肌炎風險，許樹昌指為減低與信使核糖核酸疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微風險，首2劑疫苗間距應為8星期，並於接種第2劑疫苗最少3個月後接種第3劑。

許樹昌指，新冠疫苗可以與流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗等，同步接種；至於疫苗副作用，他稱兩間藥廠報告指，主要副作用為針口痛、疲倦、輕微發燒等，又建議嬰兒在大腿接種疫苗，減低出現心肌炎風險。

張竹君指示，政府暫時傾向採購復必泰「嬰兒版」，與專家商討認為自行稀釋復必泰有困難。

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記者：李榮忠

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