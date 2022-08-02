【院舍爆疫】再多4間院舍現確診　涉及新生精神康復會悅和居

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本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻和衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日（2日）下午出席疫情記者會。

再多4間院舍出現確診，包括3間老人院舍及1間殘疾人士院舍：

新生精神康復會悅和居，有1名院友確診，1名院友需要檢疫

雅園（第十一座），有1名院友確診，5名院友需要檢疫

基督教家庭服務中心養真苑，昨日有3名工作人員確診，有9名工作人員需要檢疫，今日再多1名正在檢疫的工作人員確診，合共4名工作人員染疫

耆康會馮堯敬夫人護理安老院，有1名院友確診，有3位院友及5名工作人員需要檢疫

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記者：李榮忠