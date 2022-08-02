報告 -【TOPick 好物試用】PAUL & JOE 典雅瑰麗唇膏系列 (附限量版唇膏筒)(價值$420)

試用專員：Hung Wai Yan

好多謝TOPICK令到我有機會試到PAUL & JOE 典雅瑰麗唇膏系列 217色號的自然色調。第一眼已經被唇膏的閃亮粉紅色吸引，鮮艷得來又十分自然，塗上去成個人好像立即醒神起來！唇膏感覺很水潤，即使過了一段時間仍然又滑又貼，睇起來飽滿又水嫩，唔使擔心忘記了補妝。另外，唇膏套有一些特別的貓貓圖案，超可愛呀！由手袋拎出來時朋友都係咁問我係邊度買，聽講仲會定期有唔同的花紋，可以不時轉下款唔怕悶。整體而言，好鐘意呢個系列的唇膏，方便耐用又靚，各種場合都可以帶住佢出動！

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試用專員：Shirley Chan

好榮幸能獲得好物試用，一收到Paul & Joe 唇膏套裝， 隨了有二支不同色的唇膏外， 還附加了一支外殼， 可幫助喜歡用的唇膏穿上美麗的外衣，既使沒有外衣， 我還是挺喜歡它精緻的設計。 217色和313色我都試用了， 但發覺原來313色是較為適合我， 它艷麗實色的效果，感覺更加百搭， 平實的感覺最適合上班時使用， 亦非常滋潤， 不會有乾乾的感覺。

而217 色相對較嬌艷， 這色調較適合放假一身輕鬆裝扮時配搭， 讓雙唇有活潑開朗的個性， 美麗又自然， 為樣子增添神彩， 唇膏真是功不可抺的小東西。

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試用專員：Cora Cheung

感謝Topick比機會我試用PAUL & JOE 典雅瑰麗唇膏系列

收到唇膏一刻已經好興奮, 因為呢個唇膏筒真係好靚好可愛😍

有兩隻色217 & 313, 我個人中意自然色, 試用217真係好啱我

唇色自然唔誇張, 好啱平時返工用, 男朋友都大讚😇

而313比較深色, 啱哂秋冬天襯深色衫, 好期待轉季嘅時候用!

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試用專員：Lee Shiu Hung

(217 色號)「自然」Natural我會早上用, 日日返工都透薄裸妝 須要相應簡單自然唇色配襯

(313 色號)「瑰麗」Full Coverage我會晚人同男友約會用, ,完全係皇室貴族華麗，塗上唇後盛開艷紅令膚色均勻飽滿，注入氣派美。温暖偏藍調紅色沒有刺眼感覺，紅得嚟令人吸引，沒法抗拒色澤整天為我保持亮麗。很多人抗拒紅色原因係紅色搶去焦點

但不變的都係限量版印花圖案唇膏筒,好有PAUL ＆ JOE FEEL,即係點?你買左就知有幾靚

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試用專員：Crystal C.

多謝TOPick 和 Paul & Joe 抽中試用Paul & Joe 典雅瑰麗唇膏。

今次可以一次過試兩種顏色，分別係 217號色自然系列和 313號色瑰麗系列，仲附上一個貓咪印花唇膏筒。 我個人比較鍾意 313號色，佢適合唔同嘅場合，好保濕好上色好有光澤，就咁搽上唔需要再搽潤唇膏。217號色比較鮮艷，適合皮膚白嘅女仔。特別一提嘅係好鍾意佢哋出嘅印花唇膏筒，除咗好靚好佻皮之外，唇膏芯仲好容易扭出，用起上嚟好方便！

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試用專員：Koey Lau

一收到PAUL & JOE 唇膏套裝真係「嘩」一聲叫出來。日本產品真係唔同啲，首先包裝非常精美，唇膏殼亦都可以替換，而且唔同時期會出唔同嘅款式，絕對可以跟據心情，換件「靚衫」，啱晒貪新鮮嘅香港人。顏色方面，非常自然，襯任何妝容都輕易顯出氣息。真心，我俾9.5分！

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試用專員：CCX

今次我能夠參與到PAUL &JOE既典雅瑰麗唇膏試用，所以我急不期待就去攞返黎，見到顏色好吸引，兩個色水漾又鮮艷，而且我用左之後都感覺成個人精神左好多，唇膏芯同唇膏筒都有得替換架，成支唇膏比我認為好青春，仲有啲少女味添。用咗成日，都仲可以keep得到，我嘅生活增添不少色彩！

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試用專員：Maggie Ma

相中上唇是313深色，下唇是217淺色。

本人比較喜愛313既顏色，自然一點，兩支唇膏搽起上黎都比較濕潤，唔會太乾，唔洗搽潤唇膏都可以直接搽上嘴唇，感覺舒服。

取試用裝只有一個唇膏筒，但有兩個唇膏芯，如果兩支都想帶出街嘅時候，用起嚟比較不方便，因為要替換唇膏筒，不過又亦因為呢一個原因，都係有一個好處，可以替換一啲靚靚唇膏筒，不過，就要額外再買唇膏筒替換。

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試用專員：Sophia

一支可以幫佢換衫既唇膏，只能說Paul & Joe 太懂女人心了吧！

今次試用既典雅瑰麗唇膏系列，分別係一款春夏感比較重既217號色，唇色鮮豔亮麗，比較顯白，另一款313號色色調比較濃郁厚實，感覺較適合秋冬季節。據店員所述，兩款唇膏都添加了可可巴油，今次試用前特登唔用潤唇膏打底，測試一下到底唇膏夠唔夠滋潤，結果顯示兩款唇膏用後都無乾燥既感覺，使用非常方便，一支有齊潤唇膏同唇色效果既唇膏，實在係懶人必備！唯一覺得美中不足既係唇膏套係用紙造的，如果日後可以換成其他材料，相信外觀同質感會再度提升！

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試用專員：Hoi Ching

今次試用PAUL & JOE BEAUTE唇膏好有驚喜，竟然超窩心提供左兩色比我，2號係自然色調，3號就實色啲，兩隻色都好適合平時返工去街，而我就特別中意自然色調，加上我嘅嘴唇一向無血色，身邊嘅人經常覺得我就暈，肯定係唔舒服，但其實只係嘴唇無血色，今次一用PAUL & JOE嘅2號自然色調唇膏，一用愛上咗，又唔浮誇，又可一改我無血色嘅嘴唇，比人感覺精神飽滿容光煥發。另外PAUL & JOE送上嘅唇膏外殼亦係女仔至愛，可以經常同唇膏換衫咁，經常保持新鮮感。

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試用專員：NW Chan

Paul & Joe 典雅瑰麗唇膏系列中，217色號自然的色彩淡粉而不失高貴，使用後持久不褪色，令整個人看起來精神煥發，唇形突出和些微的閃亮有唇彩的滋潤效果。

313色號瑰麗的色調則大膽迷人，而不誇張，比較適合50歲以上的女性，濃郁的色澤也不易褪色，配合濃妝非常適合，而且滋潤保濕。​​​​​

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試用專員：Sarah

今次好開心可以參與到TOPick 好物試用專員活動，今次試用既<PAUL & JOE 唇膏>，我係第一次用PAUL & JOE 唇膏，第一眼就係俾佢貓貓圖案既唇膏管吸引，單單係包裝都令人愛不釋手！唇膏管係紙質，又環保又輕身！💕雖然係紙質，但唇膏開口位一樣好實淨，唔駛擔心會唔覺意打開咗支唇膏整污穢個化妝包～唇膏芯套上唇膏管亦非常容易！今次試用313色號同217色號，唇膏頂印有PAUL & JOE既經典花花圖案，兩隻顏色既唇膏質地都非常柔潤，好creamy，即使冇搽潤唇膏打底，都唔會覺得乾，保濕程度超高，搽上嘴整個感覺好smooth、好滑，唔會有厚重感，絕對會一次愛上，顏色好飽滿，有淡淡既光澤，唇膏顯色度好高，即使只係搽一層都好出色，唔補妝四五個鐘都無問題！👍🏻👍🏻兩隻顏色都好自然，無論係返工定閑日用都好合適！217色號係一隻好靚、好有少女味嘅桃紅色，而313號係豆沙紅色，搽上嘴顏色好自然，係一種好有氣質嘅顏色，展示女性溫柔中帶有個性的堅毅感！💖 雖然唇膏顯色度高，但佢非常容易卸除，輕輕用卸妝油一抹就可以了，因為唇膏本身夠潤，即使落妝後嘴唇都覺得好舒服！總括而言，我兩支唇膏都好鍾意! 😍😍

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試用專員：Florence Shurm

自從疫情以來因大部份時間都戴口罩及少約朋友出街吃飯，其實已很少用唇膏，但 PAUL & JOE BEAUTE唇膏套裝卻吸引到我，有亮粉紅217「自然」色號及黑加侖子粉紅313「瑰麗」色號，還有靚靚唇膏筒一個，外表及內涵都令我躍躍欲試，一試果然沒令人失望！兩隻顏色都很悅目，塗上唇人立馬變得神彩飛揚！而且很柔潤，不乾沒顯唇紋，很滿意！

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試用專員：Nga Wun Chan

Paul & Joe 典雅瑰麗唇膏系列中，217色號櫻桃色彩非常適合我的膚色，在夏日的陽光下看起來非常自然，淡淡的粉紅唇彩滋潤效果很亮麗迷人。313色號瑰麗的色調高貴迷人，適合隆重正式的場合，色澤濃郁但持久不褪色，深粉色配合教濃的妝容。

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試用專員：Sherry Hung

我很開心有幸被選中參與PAUL & JOE典雅瑰麗唇膏系列的好物試用，多謝TOPick。

第一次接觸到PAUL & JOE這化妝品品牌，領取禮品的一刻已經十分驚喜，售貨員的態度笑容可嘉，唇膏的包裝很很很很漂亮，她還簡單介紹了2款唇膏217色號「自然」和313色號「瑰麗」的特點，回公司後我已急不及待試用！



我先試用了313色號「瑰麗」，打開透明蓋見到一朵很漂亮的花紋深深印在唇膏上，原來是PAUL & JOE時裝系列的設計，果然盡顯獨特設計美學。我覺得唇膏搽上咀唇後很滋潤，唇膏質地亦很幼滑，就算飲水帶口罩時都不怎樣脫色，其他女同事都讚唇膏顏色好靚，我用了三天已經覺得自己的唇紋減淡了很多，真的幾好用。



另外更加要讚一讚附送的限量版唇膏筒，是我最鍾意的貓貓圖案，像跟唇膏換衣服一樣，很有新鮮感。

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試用專員：

貓咪外蓋是可重用唇管

圖案超可愛

Staff還説不定期推出限量款式

每次用完可買唇芯替換

實踐可持續發展和環保理念 讚啊！

惟材質很軟容易壓扁

就是想重複使用 期望品牌日後改良

我這枝是PAUL & JOE 典雅瑰麗唇膏 #313

唇色很美很百撘

日常穿撘使用上來蠻配的

質地輕薄無負擔

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試用專員：Twinnie

PAUL & JOE 典雅瑰麗唇膏系列，無論唇膏外殼還是唇膏芯都同樣吸睛，唇膏質地幼滑柔順，容易塗抹，色彩均勻非常顯色，而且能滋潤保濕雙唇，不會顯唇紋，帶出唇上自然光彩，但持久度不高，出外時有需要補色。217顏色比較適合化妝後使用很顯白，313顏色不化妝也很顯氣色。

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試用專員：

今次試用嘅係paul & joe 典雅瑰麗唇膏系列嘅 217 同 313 色號唇膏。

217號係甜美粉紅色，適合日常使用。塗一層可以配合淡妝時使用，如果想再深色一些，可以重複塗抹。

313號係玫瑰紅色， 個人覺得呢隻色比較濃厚和深沉，塗一層已經很足夠，適合配搭濃一點嘅妝使用。

兩個色號嘅唇膏，塗上嘴唇後， 都會有些水潤嘅感覺，望落去唇部變得好順滑。

而且唇膏嘅設計，係可以配搭唔同嘅唇膏筒， 咁就可以根據自己嘅喜好係唔同嘅時候幫唇膏換裝！ 係一個好好嘅設計！

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試用專員：Chan Nga Ting

Paul & Joe 典雅瑰麗唇膏系列中，217色號自然又高貴，使用後持久不褪色，整個人看來精神，閃亮迷人。313色號瑰麗的色調則大膽，而不誇張，不易褪色，配合濃妝好適合，。