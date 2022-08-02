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【兒童接種】政府批准科興接種年齡降至6個月　本周內公布接種安排

社會 15:29 2022/08/02

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政府批准科興最低接種年齡降至6個月，正洽購復必泰兒童配方。（資料圖片）

政府今日（2日）宣布，在考慮專家意見後，醫務衞生局局長已經批准把科興疫苗的最低接種年齡由3歲降至6個月，作「標示外使用」。

根據相關臨床試驗和本地青少年接種的研究，專家認為6個月至3歲以下的幼兒可接種三劑科興疫苗（每劑劑量與其他較年長的兒童和成人相同），接種間距與較年長兒童相同。政府已備有相關疫苗，接種安排將於本周內另行公布。

至於復必泰疫苗，專家亦建議6個月至5歲以下的兒童可接種3劑疫苗（每劑為十分之一成人劑量）。政府正與相關藥商商討洽購特定的兒童配方。

政府發言人表示，根據港大的研究，11歲以下兒童感染新冠病毒入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8%及0.2%，腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%，較季節性流感高兩倍或以上。其他後遺症更包括「兒童多系統發炎綜合症」，以及「長新冠」症狀，如中樞系統受損、記憶力變差和失眠等。

發言人又指，近日接連有幼兒在感染新冠病毒後患重症甚至死亡，情況令人十分關注。政府非常重視幼兒接種新冠疫苗，會盡力為他們提供多種接種疫苗途徑，讓他們在傳播力強的變異病毒株威脅下，可盡快接種疫苗，及早得到保護。

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責任編輯：李榮忠

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