【MIRROR演場會】鏡粉發公開信促涉事公司勿推卸責任　呼籲：讓表演者重獲保障與尊重

MIRROR日前舉行的紅館第4場演唱會發生嚴重意外,事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷舞蹈員阿Mo李啟言,他現時仍在留院。

事件正在調查之中,MIRROR隊長Lokman(楊樂文)在昨日(8月1日)打破沉默,在個人社交平台發文,寫道:「我哋會互相照顧,大家唔駛擔心我哋。」同時為受傷的舞蹈只李啟言(阿Mo)、張梓峯及羅德智(Zisac)送上祝福。

而鏡粉在昨日(8月1日)開設IG帳戶,表明設立此帳戶目的:「我們是一群鏡粉,我們關注鏡十二子與表演者的安全與保障,專注監察事件發展。」

鏡粉並在帳戶發表公開信,首先寫道:

他們又指自知人微言輕,但提醒保護MIRROR安全及所有舞台表演者的安全,實在是香港樂壇與文化發展的首要條件,續寫道:

最後他們指會支持MIRROR的12子,同時亦關注香港的流行文化亦希望大眾會更關注是次事故:

我們知道,每一位表演者都是繪出香港文化風景的藝術家。只有好好保障他們的人身安危,勞工保障,才能讓他們繼續安全地在台上發光發熱。於公眾而言,面對大型事故,更有權要求有清晰明確合理的交代和跟進,市民的人身安全才獲保障。

我們希望更多鏡粉、大眾、業內人士,一起關注是次事故;在精神支持以外,透過實際行動,為鏡十二子、表演從業員爭取應有權益,改善行業生態,讓表演者重獲保障與尊重。

最後,我們深切慰問事故的傷者,以及受事故影響的大眾;希望大家多加保重,互相扶持,並請緊記:

「如不安伴你經過便能硬朗

We are one and all」

一群關心Mirror和表演者的鏡粉

2022年8月1日