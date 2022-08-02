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【學校疫情】學校呈報549宗個案　基督教香港信義會健明幼兒學校須全校停課

社會 16:41 2022/08/02

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今（2日）增4,123宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，學校錄549宗確診個案，分別來自383間學校，涉及443名學生和109名教職員，過去7日有199間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議14間學校的個別班級停課一周，包括：

  • 基督教香港信義會健明幼兒學校，繼預備班5名學生及1名教師確診後，幼兒班及低班亦各有2人確診，學校92名學生及17名教師中，已有10名學生及2名教師確診，當局建議全校停課一周。
  • 港大同學會小學8號校巴，共4名學生確診，其餘16名乘搭校巴的學生要停課。
  • 聖約瑟書院，繼4F班停課後，4D班亦有3名學生確診，需要停課。
  • 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校1A班，4名學生確診。
  • 天主教聖母聖心小學6A班，3名學生確診
  • 基督教香港崇真會安基幼兒學校低班，2學生確診
  • 九龍真光中學(幼稚園部)K3B班，3學生確診
  • 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校4E班，3名學生確診
  • 保良局第一張永慶中學1E班，4名學生確診
  • 農圃道官立小學4B班，3名學生確診
  • 東華三院方肇彝幼兒園K1及K2班，3名學生確診
  • 聖公會仁立小學6D班，3名學生確診
  • 聖公會蒙恩小學3A班，3名學生確診
  • 新界婦孺福利會基督教銘恩小學2C班，3學生確診
  • 聖公會主愛小學6D班，4學生確診
  • 五邑鄒振猷學校4C班，3學生確診

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記者：黃小冰

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張竹君 衞生防護中心 衞生署 疫情 傳染病

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