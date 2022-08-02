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【西九故宮館】多名立法會議員參觀香港故宮　梁君彥：可令香港發展成為中西文化交流之地

政治 15:53 2022/08/02

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梁君彥和民政事務委員會部分委員，今日早上參觀香港故宮文化博物館。（經濟日報資料圖片）

立法會多名議員今日參觀香港故宮文化博物館，立法會主席梁君彥形容，香港故官不單是文化地標，連同整個西九文化區，可令香港發展成為中西文化交流之地，同時發展不同產業。

梁君彥和民政事務委員會部分委員，早上在西九文化區管理局董事局主席唐英年、行政總裁馮程淑儀，以及香港故宮文化博物館董事局主席陳智思等人陪同下，參觀香港故宮文化博物館。

梁君彥強調，議員藉住今次機會參觀，希望能貼地監察政府工作，亦會繼續向政府及西九文化中心給予意見。

有份參觀的民建聯議員周浩鼎，則在社交網站發帖文指，感謝北京方面借出大量文物，在香港故宮文化博物館展出，包括清代順治及康熙皇帝用的弓箭、康熙皇帝穿著的龍袍等，形容是非常有意義的中國歷史課。

他又指，香港故宮文化博物館開幕不久，已有10多萬人次曾經到訪，認為是能夠「講好中國故事」。

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責任編輯：胡偉明

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