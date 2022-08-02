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【放暑假】父子檔上陣拍廣告　徐朗孖爸爸砌磋球技徐榮甘拜下風

親子好去處 16:00 2022/08/02

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

徐榮笑言今次拍攝囝囝Karson才是宣傳片中的主角，自己只是充當配角而已。

演員徐榮15歲囝囝徐朗（Karson）兩年前已遠赴英國留學接受正統足球訓練，現正值暑假返港與家人相聚，杏花新城特意邀請這位未來足球新星與父親徐榮以父子檔上陣，拍攝宣傳片。徐榮笑言：「很開心今次可以與Karson一齊拍宣傳片，Karson在鏡頭前可以展現他最喜歡及擅長的運動，發揮得特別自然。我們寓工作於娛樂，藉此拍攝機會可以好好享受一齊踢球的時光。其實我覺得今次Karson才是宣傳片中的主角，我只是充當配角！拍攝足撞保齡球遊戲時，Karson腳法準確有力，我完全被比下去，非常為他感到驕傲呢！」

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今次宣傳片拍攝順利，兩父子非常合拍，場面溫馨，甚至兩人一度忘記正在拍攝中，非常投入。期間Karson矯若遊龍的球技，加上準繩度及力度，都大勝爸爸，徐榮不得不佩服兒子。

為迎接將於2022年尾舉行四年一度的世界盃盛事，港鐵旗下商場杏花新城將於8月20、21、27及28日舉辦「杏運Summer Fun」主題活動，與眾同樂之餘，更掀起大眾對足球運動的狂熱。

 

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責任編輯︰王明芳

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