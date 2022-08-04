【骨質疏鬆】女士30歲起骨質易流失　營養師推介6種高鈣食物防骨質疏鬆

▲ 營養師推介6種高鈣食物。

隨著人口老化，本港骨質疏鬆症患者越來越多。不少人以為只有長者才要注重攝取鈣質，但每個人其實自三十至四十歲起，骨質就會開始流失。女士停經後更會因為荷爾蒙變化，加快骨質流失，加上女性儲存鈣質的上限較男性低，故骨質疏鬆較常見於女性。

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不可不知的「鈣」念

人體內含有多種礦物質，其中以鈣質含量最多。體內百分之九十九的鈣都儲藏於骨骼和牙齒，餘下的則儲存於血液內，有助血液凝固、協助心臟和肌肉收縮。當血液中的鈣水平過低，就會從骨骼中提取鈣，以維持血鈣正常水平。若血液持續缺鈣，便會令骨骼失去過多鈣質，骨骼因而變得疏鬆、脆弱，甚至容易折斷。

每天攝取1,000毫克鈣

人體的鈣質攝取量會隨年齡和性別而有所不同，成人一般建議每天攝取1,000毫克鈣，50歲以上女士、70歲以上男士則建議每天攝取1,200毫克鈣。及早攝取足夠鈣質十分重要，特別是在兒童及青少年期已經要開始儲鈣，有助減低日後出現骨折的機會。以下七類食物都含有豐富鈣質，大家在選擇食材時不妨考慮，特別是高鈣牛奶、加鈣豆奶和豆腐。

類別 食物 分量 所含鈣質（毫克） 牛奶及奶製品 全脂牛奶 1杯 (240毫升) 264 低脂牛奶 1杯 (240毫升) 300 高鈣脫脂奶 1杯 (240毫升) 396 芝士（車打芝士） 1火柴盒大小 (25克) 202 原味脫脂乳酪 1盒 (150毫升) 258 黃豆及黃豆製品 加鈣豆奶 1盒 (240毫升) 408 普通豆漿／豆奶飲品 1杯 (240毫升) 25 硬豆腐 1/3磚 (100克) 106 豆腐乾 25克 183 蔬菜 莧菜 120克 250 芥蘭 1碗熟 (約160克) 160 菠菜 220 菜心 145 紅蘿蔔（去皮） 50 青瓜 29 海產、海味 丁香魚乾 2湯匙 (10克) 213 蝦米 10隻 (38克) 210 罐裝連骨沙丁魚 1罐 (120克) 288 果仁、種籽 杏仁 1湯匙 (16粒，24克) 64 奇異籽 2湯匙 (28克) 177 芝麻（黑或白，全粒） 3湯匙 (30克) 297 水果 橙 1個，細 40 青奇異果 1個 26 無花果乾 1塊 31

下期會跟大家拆解關於鈣質攝取的種種迷思。

標題經TOPick編輯修改，原題為「年輕也要儲鈣？六種高鈣食物 多攝取鈣預防骨質疏鬆」