【骨質疏鬆】女士30歲起骨質易流失 營養師推介6種高鈣食物防骨質疏鬆
保健美顏 18:00 2022/08/04
隨著人口老化，本港骨質疏鬆症患者越來越多。不少人以為只有長者才要注重攝取鈣質，但每個人其實自三十至四十歲起，骨質就會開始流失。女士停經後更會因為荷爾蒙變化，加快骨質流失，加上女性儲存鈣質的上限較男性低，故骨質疏鬆較常見於女性。
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不可不知的「鈣」念
人體內含有多種礦物質，其中以鈣質含量最多。體內百分之九十九的鈣都儲藏於骨骼和牙齒，餘下的則儲存於血液內，有助血液凝固、協助心臟和肌肉收縮。當血液中的鈣水平過低，就會從骨骼中提取鈣，以維持血鈣正常水平。若血液持續缺鈣，便會令骨骼失去過多鈣質，骨骼因而變得疏鬆、脆弱，甚至容易折斷。
每天攝取1,000毫克鈣
人體的鈣質攝取量會隨年齡和性別而有所不同，成人一般建議每天攝取1,000毫克鈣，50歲以上女士、70歲以上男士則建議每天攝取1,200毫克鈣。及早攝取足夠鈣質十分重要，特別是在兒童及青少年期已經要開始儲鈣，有助減低日後出現骨折的機會。以下七類食物都含有豐富鈣質，大家在選擇食材時不妨考慮，特別是高鈣牛奶、加鈣豆奶和豆腐。
|類別
|食物
|分量
|所含鈣質（毫克）
|牛奶及奶製品
|全脂牛奶
|1杯 (240毫升)
|264
|低脂牛奶
|1杯 (240毫升)
|300
|高鈣脫脂奶
|1杯 (240毫升)
|396
|芝士（車打芝士）
|1火柴盒大小 (25克)
|202
|原味脫脂乳酪
|1盒 (150毫升)
|258
|黃豆及黃豆製品
|加鈣豆奶
|1盒 (240毫升)
|408
|普通豆漿／豆奶飲品
|1杯 (240毫升)
|25
|硬豆腐
|1/3磚 (100克)
|106
|豆腐乾
|25克
|183
|蔬菜
|莧菜
|120克
|250
|芥蘭
|1碗熟 (約160克)
|160
|菠菜
|220
|菜心
|145
|紅蘿蔔（去皮）
|50
|青瓜
|29
|海產、海味
|丁香魚乾
|2湯匙 (10克)
|213
|蝦米
|10隻 (38克)
|210
|罐裝連骨沙丁魚
|1罐 (120克)
|288
|果仁、種籽
|杏仁
|1湯匙 (16粒，24克)
|64
|奇異籽
|2湯匙 (28克)
|177
|芝麻（黑或白，全粒）
|3湯匙 (30克)
|297
|水果
|橙
|1個，細
|40
|青奇異果
|1個
|26
|無花果乾
|1塊
|31
下期會跟大家拆解關於鈣質攝取的種種迷思。
標題經TOPick編輯修改，原題為「年輕也要儲鈣？六種高鈣食物 多攝取鈣預防骨質疏鬆」
撰文 : 鄭智俐 養和醫院營養師