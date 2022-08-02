【神探大戰】卸下性感外表努力當演員　何珮瑜寄情工作等待良緣

▲ 何佩瑜入行已逾10年，自言現時以工作至上。（攝影：陳國峰）

入行已逾10年的何珮瑜（Jeana），當年跟周秀娜相若時期出道的她，亦曾一度被標籤為性感女星，不過近年Jeana努力進軍演員，在韋家輝新戲《神探大戰》並犧性靚樣，剪掉長髮及剃眉演出，她坦言能跟偶像劉青雲合作，已是獲益良多，自己小小犧性實在不足掛齒。

在《神探大戰》中，每個角色都是介乎正常與瘋狂之間，劉青雲演的主角固然分裂出多種人格，其餘如蔡卓妍、林?的角色，情緒也是極為起伏。何珮瑜今次有份參演「神作」，自然不會只做一個花瓶。

▲ Jeana雖然現時單身，但相信緣份總會出現。(攝影：陳國峰）

戲中劉青雲女兒的她，為了證明父親不是警察同僚眼中的瘋子，因而走上歪路，用以暴易暴的手法去執行正義。造型方面，導演韋家輝首先給她一個要求。

Jeana道：「導演想我剪短髮，漂上灰和紫色，再要剃掉眼眉，就是要有一種中性感覺。他問我有沒有問題，我心想難得可以跟劉青雲、韋家輝合作，考慮了半日便答應演出。」

卸下性感外表

卸下了美麗外表，何珮瑜換上了另一個強悍的打扮，就連她自己也認不出自己，漸漸投入了角色的世界。「拍攝期間，覺得自己言行舉止，都開始有點男性化，有次在內地過關，有位女生一直定定的看著我，故心想是否她以為我是其白馬王子。」

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戲中她跟劉青雲有不少對手戲，Jeana坦言是既興奮又得益不少。「跟青雲合作，是大開眼界，他是十分專業的前輩，也會感染到其他演員，每次埋位，望著他雙眼便很易入戲。」

她指，青雲在拍攝現場常坐在一角去思考和沉澱角色：「自己有時在片場跟其他人講話，確實容易分心，故真的有很多事要學習。」

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Jeana又緊記著青雲的教誨。「他說每場戲都有很多可能性，你要在腦海中構思20個演出方法，埋位再跟導演商量，以前自己最多會想3至4個方法，但聽了青雲的話，真的很有挫敗感，在演戲上要加倍努力。」

未有真命天子

今次跟劉青雲演父女，何珮瑜坦言真的把對方視作父親，在過程感受溫暖。至於在現實中，Jeana自言家人亦有滿滿的愛。「自己的爸爸是比較溫柔，媽媽相對是嚴厲，但都是很愛錫我，會把最好的東西給女兒，故家人關係十分好。」

她以前沒有幻想過會結婚生子組織家庭，但現時過了30歲，笑言開始有點母愛。「可能身邊的朋友都有小朋友，又會叫我契媽，所以都渴望找尋到人生伴侶。」

▲ 出道時曾拍攝《喜愛夜蒲3》，當時形象比較性感。（經濟日報圖片）

可是聲稱單身的Jeana，現時只把心機放在工作，暫未心急找尋真命天子。「難得近期疫情放緩，好像捱過了一關，除戲院重開，演藝行業都漸漸復甦，自己都很開心，近日亦拍了一齣電影《電子靈》，希望工作至上，可以拍多些戲，工作至上。」她相信緣份天注定，月老總有一天會出現。

採訪：王嵐

化粧：Milk Cheng

髮型：Kim Ng

服裝：BORA AKSU

場地：尖沙咀iSQUARE 英皇戲院