【區議會】麥美娟：正檢討地區行政問題　暫未有定案

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟、（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟表示，港府正就地方行政問題進行檢討，尚未有定案。

麥美娟今日出席活動後見記者，她表示，檢討有幾項原則，包括根據《基本法》第97條，區域組織是一個非政權性的組織，要接受政府就地區事務的諮詢，需要時，可就環境衞生、康樂文化提供服務。

麥美娟續指，考慮的另一原則是，無論以任何形式產生的區議組織，都要具廣泛代表性，熟悉地區事務，可以接受港府諮詢。

被問到多區地區事務無人跟進，港府打算作何安排時，麥美娟稱，民政專員及其團隊有就很多地區事務進行很多工作，地區內亦有各個分區委員會和其他地區組織，又說如有人認為在地區事務上需要加強，歡迎提供意見。

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責任編輯：林曉君