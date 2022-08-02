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【機不離手】男子床上玩手機手滑砸臉 視網膜脫落險盲

健康 16:29 2022/08/02

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不少人喜歡睡前玩手機，但不慎手滑、令手機掉下砸中臉部經歷，內地一名30歲男子，因手滑手機撞右眼，眼睛險被自己的手機砸盲。

綜合内地媒體報道，杭州30歲王姓男子，日前一如往常般在床上躺著玩手機遊戲，豈知突然手滑，手機直接掉落並撞到他的右眼處，他頓時痛得眼淚直流。當王先生再睜眼時，雖然感到有點視線糢糊，但想著已經不是第一次被手機砸到，就沒有多當一回事。

而隨著時間推移，王先生發現自己的右眼眼角出現一塊不能消去的陰影，無論如何揉眼、眨眼，陰影依然揮之不去，看東西時像隔著一塊半透明的黑布，此時王先生才心感不妙，遂即時求醫。

經醫生診斷，王先生是因為撞撃導致右眼視網膜脫落，幸好發現得早，可以用手術進行修復；若放任讓情況繼續惡化，當視網膜脫落蔓延到黃斑區，就會造成視力嚴重下降甚至失明。

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責任編輯：羅嘉欣

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