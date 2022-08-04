2022 BB展開鑼　LAURASTAR及HIZERO多款高智能家居殺菌皇牌產品登場

疫情肆虐多時，大家對殺菌消毒一事都格外留意，亦嘗試以不同方法和產品降低細菌存活的可能性，如果家中有嬰兒或兒童，家長定必倍加擔心。Aware & Trustful (HK) Co., Limited首次參與「第 30 屆國際嬰兒、兒童用品博覽」，特別為各位新手父母、準爸爸媽媽準備了旗下獨家代理品牌— LAURASTAR及HIZERO的皇牌產品，產品屢獲殊榮，助大家守護家庭健康！



LAURASTAR最新推出蒸氣消毒護理套裝 保護嬰兒免受細菌入侵



想寶寶遠離化學劑？高溫蒸氣消毒正正是嬰兒的天然保護！LAURASTAR最新推出的蒸氣消毒護理套裝採用了獨家技術DMS（Dry Microfine Steam）微細乾蒸氣，約2.5分鐘就能加熱至高達攝氏153 度，經多國科學測試證明可以一次過對衣物進行淨化，直接消除99.9% COVID-19 新冠病毒、細菌、真菌及 100% 塵蟎！



套裝配備手提消毒掛熨機「IGGI」和兩個獨家配件，包括蒸氣消毒盒及蒸氣消毒管，令消毒過程更簡單有效。蒸氣消毒盒達1.7 公升容量，可以在20秒內以快速均勻的方式對多件細小物件如奶嘴、玩具、牙刷等進行徹底消毒；而蒸氣消毒管的特殊噴嘴同樣只需20秒，就可針對奶樽、水杯或其他可重複使用的瓶或罐難以觸及的底部進行消毒。

▲ 蒸氣消毒護理套裝配備手提消毒掛熨機、蒸氣消毒盒及蒸氣消毒管，直接消滅病毒及細菌。

LIFT Plus & LIFT Xtra便攜式消毒蒸氣熨斗機 除皺兼殺菌



蒸氣熨斗是不少人生活中不可或缺的家電之一，想除皺兼殺菌，可選用LAURASTAR的LIFT系列便攜式三合一消毒蒸氣熨斗機，其同樣具備獨特的DMS微細乾蒸氣技術，極速除皺之餘一次過對衣物及日常家居用品進行淨化！



此系列共分為3種型號，包括LIFT、LIFT Plus和LIFT Xtra可掛燙、平燙及通過蒸氣淨化衣物。其中LIFT Plus 時尚精巧，融合了熨燙性能與便攜性於一身，外觀優雅，手柄設計便於移動，無論在室內隨處運用都十分方便。LIFT Plus通過專業的脈衝蒸氣技術，不僅能輕鬆去除深度褶皺，更能通過近似專業人士的熨燙手法，呵護精細面料，保護衣物材質免受破壞。



而LIFT Xtra則配備3D 鋁制熨斗底板，專業的輕質熨斗噴出DMS微細乾蒸氣，在無需調節熨斗溫度的情況下快速除皺，一次性撫平凹凸皺褶，無需重複熨燙，還能殺菌、除蟎及去味，深度淨化衣物，更快速地消毒和整理衣服，即使時間趕急也能打造專業形象。

▲ LAURASTAR獨家技術DMS能令蒸氣變得強大、快速、而且乾燥，幾秒鐘即可消除病毒細菌，而且專業的脈衝蒸氣技術可輕鬆去除深度褶皺。

S Pure Plus All-In-One智能熨燙系統機 輕鬆成為專業熨燙師



LAURASTAR All-In-One熨燙護理系統機一直深受追求專業熨燙護理的人士歡迎，而S Pure Plus智能熨燙系統機以活力熨燙板和微細乾蒸氣技術，打造低溫和立體熨燙，以專業方式呵護精細面料，即使輕薄的真絲及深色衣物，都可做到理想的熨燙效果，令所有人都可以輕鬆成為專業嘅熨燙師！



S Pure Plus更特別附設掛燙架，無論水平或垂直掛燙都非常方便，時刻做到美化及淨化衣物。加上燙板配備型格綠色，乃時尚用家之選！

▲ S Pure Plus以專業方式呵護精細面料，燙板配備型格綠色，乃時尚用家之選！

HIZERO潔地機 四合一功能輕鬆處理家務



疫情持續，個人及家居衛生要做足，若大家想體驗嶄新便捷的家居清潔方式，就不可錯過HIZERO F803仿生四合一潔地機！用戶無需預先吸塵或掃地，新技術將掃地、拖地、抹地及自我清潔功能四合為一，利用60多項專利技術，包括液固廢物自動分離，同時清理液體及固體廢物，並進行垃圾分類，更會一直使用淨水清潔。家長可配合原裝地板消毒清潔液或 1:99漂白水直接使用，更可在照顧嬰兒的同時輕鬆處理家務。



加上這潔地機噪音小於60 db，比傳統的吸塵器安靜約70%，充電後約可連續使用60分鐘以上，機器亦無需排氣，無二次污染，不會釋出灰塵或過敏原，即使有過敏症或哮喘患者都能安心使用。

▲ HIZERO潔地機簡單易用，家長可在照顧嬰兒的同時輕鬆處理家務。

▲ HIZERO潔地機集掃地、拖地、抹地及自我清潔於一身，可將液固廢物自動分離，自動進行垃圾分類。

有興趣的人士可親臨「第 30 屆國際嬰兒、兒童用品博覽」 試用和了解，即場購買更享有優惠價和贈品！

日期及時間：2022年8月4至6日 10:00 am – 8:00 pm

2022年8月7日 10:00 am – 7:00 pm

地點：香港會議展覽中心新翼 Hall 1

攤位號碼：R12-13



（特約）