【生死教育】死不瞑目瀕死現人生走馬燈　急診醫生拆解背後藏科學理論

▲ 醫生拆解有關死不瞑目、瀕死出現人生走馬燈，均是有科學理論。

由於防疫或家屬無法及時趕到等情況，有家人未能見臨終者最後一面，很多時會問醫生家人離開時眼睛有否閉上。台急診科醫生翁梓華分享了有關身故死不瞑目的帖文，跟大家一起探討生死教育，讓大家發現醫學是藏有奇趣的科學。

台灣急診科醫生翁梓華日前在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有關「死不瞑目是因為心願未了？其實他可能是種自然現象！」的帖文，翁醫生趁農曆7月「鬼月」到了，寫了一篇「死不瞑目」文章。翁梓華身為急診醫生，無可避免要送不少的病人離開，這些人可能是年紀已到大限已至、病入膏肓的，也可能是意外的。

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在最後的時刻，如果可以，醫生都會讓家屬能在病床旁在最後的時候陪伴患者，但有時候，因為防疫因素、或家屬住太遠無法及時趕到，這些家屬常常問急診醫生：「他離開的時候是否平順？眼睛有沒有閉上？」許多人或許會認為死不瞑目是因為生前心願未了，但站在科學的角度看，死不瞑目其實是有理據。

瀕死經驗出現走馬燈

了解死不瞑目之前，先談談「瀕死經驗」（NDE, Near Death Experience），瀕死經驗大多是發生在「接近死亡」過的人，後來又被救回來，之後跟身邊人分享瀕死那段過程身體的感覺。

根據研究，典型的「瀕死經驗」描述常包含：穿過一道耀眼的隧道，來到一片美麗祥和的景色，遺世而獨立、人生的種種在跑馬燈⋯⋯不僅在台灣，根據世界研究統計指出，大約有8至10%從垂死邊緣救回來的人有這樣的體驗。

目前科學研究指出，會有上述的現象，主要跟人體大腦內的NMDAR（N-methyl-D-aspartate receptor）有關，當大腦內的這個受體功能出現障礙時，人體就會出現上述的「瀕死經驗NDE」，這也解釋了當人在瀕死的時候大腦受到缺氧等等的損傷NMDAR連帶受到影響，進而造成上述的瀕死經驗。而大家所熟知的「K他命」，正是與這個受體作用機轉相同，也在醫學上常被拿來作為鎮靜、插管使用。

▲ 「死不瞑目」背後有醫學學理。（圖片提供：急診柯南．翁梓華醫師）

死不瞑目是有理據

而死不瞑目跟上述的瀕死經驗則不一樣，由於大腦死亡的時候，大腦細胞會開始凋零，神經細胞會開始漏電，而漏電的過程，會導致神經細胞內與細胞外的環境大幅度的改變，特別是鈣離子濃度會大幅度的累積在細胞內，這時候，神經細胞會突然大幅度的釋放神經傳導物質，刺激到大腦醒覺中樞，進而讓眼睛打開，最後讓將死之人最後眼睛會有「死不瞑目」的呈現，而這類的呈現，在原本健康的大腦，會更容易發生，這也是為甚麼如果是年輕人重大創傷、意外死亡，常常會有死不瞑目的呈現的原因了。

面對生死，翁梓華醫生有感，「面對我們身邊在乎的人，一定要及時陪伴，別因為沒有珍惜而悔恨！急診待久了，你會發現精彩人生的關鍵，都是在於即時的陪伴！」

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯：顏紫燕