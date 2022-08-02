【靚太廚房】酒店總廚教整榴槤椰子蝶豆西米杯　三個簡單步驟製榴槤甜品【內附揀榴槤貼士】

▲ 唯港薈行玫總廚教整榴槤甜品。

踏入榴槤當造的季節，榴槤控除了吃榴槤外，不仿嘗試製作榴槤甜品！今集《靚太廚房》邀請了榴槤王子兼唯港薈的行政總廚何偉誠師傅（Danny），教大家整榴槤椰子蝶豆花西米杯，利用蝶豆花的天然色素製作出色香味俱全的榴槤甜品。

▲ 材料。（湛斯雅攝）

蝶豆花西米材料：

水 500g 蝶豆花 10g 西米 100g

榴槤布甸材料：

榴槤蓉 200g 糖 30g 大溪地雲呢拿條 半條 牛奶 90g 忌廉 300g 魚膠片 20g

椰子醬材料：

椰奶 300g 糖 20g 班蘭葉 2片 鹽 少量

做法：

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1. 蝶豆花西米：以水煲煮蝶豆花，加入西米，用大火煮10分鐘，關火後加蓋焗20至30分鐘至透明，沖凍水後備用。

2. 榴槤布甸：用小火將忌廉、牛奶、糖及雲呢拿條煮熱，拌勻至糖煮溶便可。加入榴槤蓉及已發魚膠，拌勻。將混合物放入杯中，放置雪櫃約3至4小時，備用。

3. 椰子醬：以中火加熱椰奶、糖、鹽及班蘭葉至冒泡，轉小火煮1-2分鐘，取出放涼至暖。

榴槤新品種

對榴槤了如指掌的Danny更透露今年會為香港朋友帶來新品種的榴槤——紅蘋果，這款品種是第一次出國以及來港，市面上大家都沒有遇見及品嚐過，紅蘋果榴槤是馬來西亞某一個省份種植區才找到，如果大家想吃是次新品種的榴槤，就不得不到酒店找Danny了！

揀靚榴槤貼士

出外買榴槤，不想「中伏」？Danny分享了揀榴槤貼士！首先，大家可以先看看「榴槤椗」，再按一按「榴槤椗」位置，如果質感軟身，就代表不新鮮。按下去時感覺要豐滿、堅固，「榴槤椗」沒有斷的情況，可以用指甲嘗試刮一刮「榴槤椗」的皮，如看到鮮綠色，證明榴槤是新鮮的。

第二個方法是觀察榴槤的「屁股」位置，有星形的形狀，亦是「爆口」的位置。Danny提醒大家，不要選擇「爆口」的榴槤，因為「爆口」的榴槤，可能會過熟，帶有酸味或有「出水」情況，味道可能會散發走，口感與味道會有偏差，而且比較不衛生。Danny建議大家要買尚未「爆口」的榴槤，放在家中讓榴槤變熟後再立即食用，比較清潔衛生，又可以吃到最好的味道。

最後，選擇好榴槤後，大家可以用手呈「C字」拿著「屁股」位置嗅一嗅，榴槤熟透的話，會嗅到榴槤的香味，如果沒有香味證明榴槤還未熟透，大家要小心留意。

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責任編緝：蕭雅文