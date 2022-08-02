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【3區污水陽性】涉將軍澳富康花園及大埔寶雅苑等屋苑　派逾22萬個快測包

社會 16:43 2022/08/02

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（2日）表示，西貢區、大埔區及黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
西貢區 — 將軍澳廣場、富康花園、將軍澳中心及唐明苑

大埔區 — 昌運中心、太和邨、寶雅苑、帝欣苑及寶鄉邨

黃大仙區 — 彩輝邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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