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【租務管制】政府跨部門打擊劏房業主濫收水電費　違法個案將跟進調查

社會 16:58 2022/08/02

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（資料圖片）

政府今日（2日）表示，鑑於相關水務及租務管制條例生效後，仍有不少租客及團體反映有「劏房」業主濫收水電費，房屋局、發展局、差餉物業估價署及水務署已制定聯合行動方案，加強打擊有關不法行為。

當局表示，具體措施包括將由估價署與水務署會強化聯合巡查，以推廣有關法例及了解租戶有否被濫收水電費，若遇懷疑違法個案會跟進調查；另外，估價署與水務署會聯合行動，共同處理投訴個案及進行主動巡查，增加搜證的協同效應，同時加強行使法定權力向業主索取其繳付或收取水電費的相關資料，以提升檢控效率。亦會改善程序，除了讓業主可以申請為劏房安裝獨立水錶外，租戶亦可直接向水務署提出有關要求；如果業主拒絕租戶意願提出申請，署方會密切留意單位收取水費情況，跟進調查。

當局又提醒，劏房租戶可直接向水務署提出安裝獨立水錶的要求，以便水務署主動聯絡業主跟進，並按其需要提供技術支援，務求能夠盡快為劏房租戶安裝獨立水錶。若業主拒絕按租戶意願提出申請，水務署會密切留意有關單位收取水費的情況，遇懷疑個案會跟進調查；估價署及水務署亦會進行新一輪推廣及宣傳工作，透過電視、電台和部門網頁等不同渠道以短片、聲帶及單張等方式加強宣傳租務管制條例及水務設施修訂條例。

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責任編輯：余思嵐

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