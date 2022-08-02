【特首民望】香港民研：李家超上任後首次評分53.8分　45%人支持出任特首

▲ 特首李家超。（李家超Facebook）

香港民意研究所今日公布，特首李家超上任後首次評分為53.8分，明顯高於上屆特首林鄭月娥離任前的36.0分，亦較他在3月仍擔任政務司司長時的34.8分為高。

今次調查在7月4日至7日，即李家超和新班子甫上任後進行。結果顯示，李家超上任後首次評分為53.8分，其中12%人給予0分。歷來5位特首上任後的首次評分，李家超和前特首梁振英評分相同，同獲53.8分，並列最尾。

支持度方面，45%受訪者支持李家超出任特首，反對的就有39%，支持率淨值為5個百分點，遠高於林鄭月娥離任前的負60個百分點。

調查同時涵蓋新一屆政府民望，最新滿意率為32%，不滿率為43%，滿意率淨值為負11個百分點；信任程度方面，最新信任比率為47%，不信任比率31%，信任淨值為正16個百分點，兩者均較錄得顯著上升，分別創2018年12月和6月以來新高。

香港民研在上月4日至7日期間，成功透過隨機抽樣方式，以電話訪問1003名18歲以上香港居民。

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責任編輯：胡偉明