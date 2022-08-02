【食用安全】醫生警告常飲珍珠奶茶恐致大腸癌　2種高糖成分可增癌細胞逾3倍

▲ 醫生警告：常飲珍珠奶茶恐致大腸癌，2種高糖成分可增癌細胞逾3倍。

珍珠奶茶是不少港人摯愛，炎熱天時更愛飲一杯冰凍珍奶消暑。不過，若養成每天飲一杯的習慣，很可能正在暗中養成致命危機。因有醫生警告，珍奶中的2種糖分，會養出癌細胞；日飲一杯珍奶，患大腸癌風險將激增。

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台灣肝膽腸胃科醫生張振榕做客節目《醫師好辣》，其中提及甜食會對人體健康造成不良影響，例如市民每天飲用的珍珠奶茶，其甜度都是來自於果糖及玉米糖漿，這2種糖分會讓大腸的腫瘤細胞增生超過3倍以上。

醫師舉例一項試驗：將大腸癌細胞分別放在2隻老鼠體内，再分別餵食不同食物；結果吃素食的老鼠體内癌細胞維持細小水平，相反另一隻老鼠長期喝珍珠奶茶攝取高糖分，癌細胞增大，並在數月內即病逝。

因此，醫生警告，高果糖等高糖分食物，會養成大腸癌；即使是原本沒有癌症的黏膜，若長期被高糖分浸養，也會被養出癌細胞。而果汁類飲品，雖然看似健康，但醫師提醒，這些飲品也同樣有添加果糖，只是濃度略低於珍珠奶茶；道理如同飲用10瓶啤酒或1杯威士忌，並不見得有更健康。

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肥胖增患大腸癌風險

據醫管局資料顯示，大腸癌是全港癌症的第2號殺手；而衞生署資料也指出，常進食過量含飽和脂肪食物、加工食物、酗酒等不良習慣，都是增加患上大腸癌的高危因素。而含糖飲料高糖高能量，長期飲用的後果同樣可能引致過胖或肥胖，而肥胖會增加患上大腸癌的風險。

同場加映：12種食物預防大腸癌，點擊看圖：

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責任編輯：羅嘉欣