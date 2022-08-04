【新冠疫苗】今日起6個月至3歲幼童可預約打科興　50至59歲人士可打第四針

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政府（2日）表示，年齡介乎6個月至3歲的幼童可由今日（4日）開始，接種科興疫苗。另外，已接種三劑科興或復必泰疫苗的50歲至59歲人士由本周四起，亦可在接種最後一劑疫苗至少3個月後，接種第四劑疫苗。

6個月或以上幼童接種新冠疫苗

家長或監護人請由星期四上午9時起，透過網上預約系統，為幼童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。家長亦可選擇透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約免費接種科興疫苗。

50歲至59歲人士接種第四劑安排

另外，預約系統亦會同步更新，由星期四上午9時起，50歲至59歲合資格人士可網上預約接種第四劑科興或復必泰疫苗。

為年齡6個月或以上人士提供科興疫苗的接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

為5歲至11歲兒童提供復必泰疫苗的接種中心（不設「即日籌」）

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（由八月九日起逢星期二、四、六）

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館

為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的接種中心

西營盤中山紀念公園體育館

禮頓中心衛星社區疫苗接種中心

西灣河體育館

旺角界限街體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（由8月8日起逢星期一、三、五及日）

上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心

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責任編輯：余思嵐