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【就業前景】八大畢業生平均月薪2.34萬增5.6%　失業率跌至2.2%

社會 17:13 2022/08/02

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教資會公布8間資助大學2020/21年度畢業生數據。（資料圖片）

教資會公布8間資助大學2020/21年度畢業生數據，整體失業率為2.2%，按年跌0.8個百分點。八大畢業生平均年薪為28.1萬，即平均月薪約2.34萬，按年升約5.6%。

根據教資會公布的2020/21年度八大全日制學士學位課程畢業生、截至2021年12月31日的就業情況，整體失業率為2.2%，較2019/20年度的3%跌0.8個百分點；就業不足率為4.3%，按年同樣下跌0.8個百分點。其中中文大學畢業生失業率為8大中最高，達3.6%，比上年度下跌2.1個百分點，實際失業人數為100人；其次為嶺南大學的3.4%，比去年跌1個百分點，實際失業人數為16人。

8大畢業生平均年薪為28.1萬，即平均月薪為2.34萬，較19/20年度的26.6萬升5.6%。其中以港大畢業生的年薪最高，達34.9萬，即平均月薪2.9萬；其次為中文大學的32.9萬及教育大學的32.2萬。

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記者：黃悅晴

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