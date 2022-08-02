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【嬰幼兒打疫苗】復必泰VS科興疫苗　專家拆解對嬰幼兒副作用

社會 17:14 2022/08/02

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。（陳靜儀攝）

政府今日（2日）宣布批准把克爾來福疫苗的最低接種年齡由3歲降至6個月，作「標示外使用」，接種間距與較年長兒童相同，並可在本周四（4日）開始，接種科興新冠疫苗。至於復必泰疫苗，專家亦建議6個月至5歲以下的兒童可接種三劑疫苗，政府正與相關藥商商討洽購特定的兒童配方。即看:【下一頁】

衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日在記者會上引述研究指，嬰幼兒接種兩款疫苗時會有不同的副作用，包括：

  • 復必泰：針口痛、疲倦、眼訓、發燒，惟有關研究並無提到有嚴重副作用，包括過敏、心肌炎及即時死亡
     
  • 科與：針口痛，發低燒、咳、部分人會出現嘔吐、肚瀉

許樹昌又說，減低與信使核糖核酸疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微風險，首2劑疫苗應相隔8周，並於接種第2劑疫苗最少3個月後接種第3劑，另建議嬰兒在大腿位置接種疫苗，減低出現心肌炎風險。

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記者：郭詩詩

 

 

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