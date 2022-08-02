【打擊毒品】黃大仙檢6270萬元疑毒品拘2人　揭私家車作流動毒品倉庫

▲ 黃大仙進行反毒品行動。（黃傑偉攝）

警方今日（2日）表示，在黃大仙進行反毒品行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕2人，共撿獲約69.1公斤懷疑毒品，當中包括69公斤可卡因，131克俗稱K仔的氯胺酮，以及5克霹靂可卡因，市值約6270萬元。

被捕男子60歲，與25歲女子均報稱無業，2人為情侶關係，將被暫控一項販運危險藥物罪名，將於明日（3日）上午在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除稍後會再有更多人被捕。

毒品調查科行動組第三隊總督察湛耀光指，有販毒集團以私家車作為毒品流動倉庫以逃避警方追查，其後成功鎖定一部位於黃大仙區公眾停車場目標私家車，探員於昨日下午約1時展開行動，在黃大仙區一個公眾停車場，發現一男一女可疑人物企圖駛走目標私家車即時截查，並在男子持膠袋及女子環保袋內搜出142包、共重131克懷疑氯胺酮即（俗稱K仔），其後在私家車上發現兩個行李箱及一個發泡膠箱，共盛載69包每包一公斤、共重69公斤懷疑可卡因，隨即以販運危險藥物罪名拘捕2人。其後再在男子住所檢獲5克重懷疑霹靂可卡因，檢獲毒品共市值6,270萬元。

▲ 黃大仙進行反毒品行動。（黃傑偉攝）

警方指，調查發現販毒集團於7月開始，租用私家車作流動毒品儲存倉，企圖靈活遷移毒品倉庫於區內停車場，以逃避警方追查，警方提醒租車業界，不防多清楚租車人士用途及背景，如有懷疑應聯絡警方。警方重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。

▲ 黃大仙進行反毒品行動。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉